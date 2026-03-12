Συνταξιοδοτικό χάσμα 25,4% μεταξύ γυναικών - αντρών δημιουργούν οι μισθολογικές ανισότητες στην ΕΕ

Η «ψαλίδα» στα συντάξιμα ποσά μεταξύ γυναικών - αντρών στην ΕΕ ανέρχεται σε 25,4% - Οι γυναίκες εξακολουθούν να εργάζονται από 54 ως 67 ημέρες το χρόνο (κατά μέσο όρο) χωρίς αμοιβή

Αγεφύρωτο παραμένει το μισθολογικό χάσμα μεταξύ αντρών - γυναικών στην ΕΕ, καθώς το 2023 έφτανε στο 12%. Οι γυναίκες εξακολουθούν να κερδίζουν λιγότερα από τους άντρες, ενώ το 28% αυτών εργάζονται με μερική απασχόληση, όχι από επιλογή, αλλά λόγω της φροντίδας που προσφέρουν σε παιδιά και ηλικιωμένους.

Σύμφωνα με έρευνες, οι γυναίκες εξακολουθούν να εργάζονται από 54 ως 67 ημέρες το χρόνο (κατά μέσο όρο) χωρίς αμοιβή, ενώ αν προσθέσουμε τη μη αμειβόμενη εργασία στο σπίτι, με την οργάνωση της οικογενειακής ζωής, αυτό ισοδυναμεί με περισσότερες από 8 επιπλέον εβδομάδες εργασίας ετησίως.

Οι γυναίκες συνεχίζουν να αναλαμβάνουν δυσανάλογο μερίδιο της φροντίδας του σπιτιού και της οικογένειας, παράλληλα με την επίσημη εργασία τους.

Η Οδηγία για την ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής αξιώνει μια πιο δίκαιη κατανομή των ευθυνών φροντίδας μεταξύ γυναικών και ανδρών με συστάσεις προς τα κράτη-μέλη να επενδύσουν σε υπηρεσίες φροντίδας υψηλής ποιότητας, οικονομικά προσιτές και προσβάσιμες, όπως προβλέπεται στη Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Φροντίδα.

Οι μισθολογικές διαφορές μεταφράζονται σε συνταξιοδοτικές

Από τη στιγμή που οι αποδοχές των γυναικών είναι χαμηλότερες από εκείνων των αντρών όσο εργάζονται, εύλογα είναι μικρότερες και οι συντάξεις τους. Μάλιστα η «ψαλίδα» στα συντάξιμα ποσά μεταξύ γυναικών - αντρών στην ΕΕ ανέρχεται σε 25,4%.

Η Μάλτα είχε το μεγαλύτερο χάσμα μεταξύ των δύο φύλων στις συντάξεις, με τις γυναίκες να λαμβάνουν κατά μέσο όρο περίπου 40% λιγότερα από τους άνδρες. Ακολουθούν η Ολλανδία (36,3%) και η Αυστρία (35,6%).

Από την άλλη πλευρά, οι μικρότερες αποκλίσεις παρατηρήθηκαν στην Εσθονία (5,6%), τη Σλοβακία (8,4%), την Τσεχική Δημοκρατία και την Ουγγαρία (9,6%). Στην Ελλάδα το συνταξιοδοτικό χάσμα αγγίζει το 23,8%.

Στο μεταξύ οι γυναίκες ηλικίας 65 ετών και άνω αντιμετωπίζουν όχι μόνο υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας, αλλά σχεδόν διπλάσιο από ό,τι οι άνδρες σε 22 χώρες της ΕΕ, σύμφωνα με τη Eurostat.

Εξάλειψη του μισθολογικού και συνταξιοδοτικού χάσματος

Οι εξελίξεις αυτές αποτέλεσαν την αφορμή για το Ευρωκοινοβούλιο να ζητήσει να εκπονηθεί ένα Σχέδιο Δράσης της ΕΕ για την εξάλειψη του έμφυλου μισθολογικού και συνταξιοδοτικού χάσματος, για καλύτερες συνθήκες εργασίας, δίκαιους μισθούς σε τομείς όπου εργάζονται κυρίως γυναίκες και καλύτερες υπηρεσίες παιδικής φροντίδας, ώστε να επιτευχθεί η ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική και προσωπική ζωή των γυναικών

Οι ευρωβουλευτές αναφέρουν ότι οι θέσεις εργασίας σε τομείς στους οποίους επικρατούν οι γυναίκες πληρώνονται κι εκτιμώνται λιγότερο, ενώ υποστηρίζουν ότι εάν βελτιωθεί η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας θα αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η έλλειψη δεξιοτήτων και εργατικού δυναμικού, και θα βελτιωθει η παραγωγικότητα και η ανάπτυξη της ΕΕ.

Οι γυναίκες έχουν δυσανάλογα μεγαλύτερη ευθύνη για τη μη αμειβόμενη φροντίδα που αφορά την οικιακή εργασία. Αυτό μειώνει τη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας και το ποσό σύνταξης που απολαμβάνουν, ενώ αποτελεί έναν από τους κύριους λόγους για το μισθολογικό και συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των φύλων.

Επίσης, το γεγονός αυτό παρεμποδίζει την επαγγελματική τους εξέλιξη, καθώς συχνά έχει ως συνέπεια οι γυναίκες να υποχρεώνονται να εργάζονται σε καθεστώς μερικής απασχόλησης ή να εγκαταλείπουν εντελώς την εργασία τους για χάρη της οικογένειας.