Κάλας: Η επαναφορά των κυρώσεων δεν πρέπει να είναι το τέλος της διπλωματίας με το Ιράν

Κάλας: Η επαναφορά των κυρώσεων δεν πρέπει να είναι το τέλος της διπλωματίας με το Ιράν
Μια βιώσιμη λύση στο ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω των διαπραγματεύσεων και της διπλωματίας, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας.

Η επαναφορά των κυρώσεων του ΟΗΕ στην Τεχεράνη δεν πρέπει να σημαίνει το «τέλος της διπλωματίας με το Ιράν», δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας.

«Ο ΟΗΕ επανέφερε τις κυρώσεις σε βάρος του Ιράν…λόγω του πυρηνικού του προγράμματος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ακολουθήσει» χωρίς καθυστέρηση, όπως παραδοσιακά κάνει «αλλά μια βιώσιμη λύση στο ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω των διαπραγματεύσεων και της διπλωματίας», τόνισε η Κάλας σε ανακοίνωση.

