Ειδήσεις | Διεθνή

Νορβηγία: Έκρηξη στο κέντρο του Όσλο - Συνελήφθη ένας ύποπτος

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Νορβηγία: Έκρηξη στο κέντρο του Όσλο - Συνελήφθη ένας ύποπτος
Η έκρηξη σημειώθηκε κοντά στο Μητροπολιτικό Πανεπιστήμιο του Όσλο (OsloMet), που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το παλάτι και την ισραηλινή πρεσβεία.

Η νορβηγική αστυνομία διερευνά έκρηξη που σημειώθηκε χθες Τρίτη σε δρόμο στο κέντρο του Όσλο, χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί. Εντοπίστηκε επίσης χειροβομβίδα «στρατιωτικού τύπου» την οποία εξουδετέρωσαν πυροτεχνουργοί με ελεγχόμενη έκρηξη, ενώ συνελήφθη ένας ύποπτος που ανακρίνεται.

Η έκρηξη σημειώθηκε κοντά στο Μητροπολιτικό Πανεπιστήμιο του Όσλο (OsloMet), που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το παλάτι και την ισραηλινή πρεσβεία.

Ο επικεφαλής της αστυνομικής δύναμης που έσπευσε στο σημείο, ο Μπράιαν Σκότνες, δήλωσε ότι στην παρούσα φάση οι υποψίες στρέφονται σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ συμμοριών. «Συλλάβαμε έναν ύποπτο και αναζητούμε κι άλλους», είπε ο Σκότνες.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο TV2 και την εφημερίδα Aftenposten, ο ύποπτος που ανακρίνεται είναι μόλις 13 ετών. Ο Σκότνες αρνήθηκε να διευκρινίσει την ηλικία του υπόπτου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Project Voria: Ξεκίνησε η επένδυση των 300 εκατ. ευρώ στο Μαρούσι

Airbnb: 15 φορολογικά μυστικά - Tι ισχύει για ΦΠΑ, όρια, ανανεώσεις αδειών

Πόσο κάνει η Χρυσή Μπάλα - Ποια είναι η περιουσία του Ουσμάν Ντεμπελέ

tags:
Νορβηγία
Έκρηξη

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider