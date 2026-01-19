Αφγανιστάν: Έκρηξη σε εστιατόριο ξενοδοχείου στην Καμπούλ - Επτά νεκροί, αρκετοί τραυματίες

Η έκρηξη σημειώθηκε σε μια από τις καλύτερα φρουρούμενες περιοχές της πρωτεύουσας του Αφγανιστάν, στη συνοικία Σαρ-ι-Νόου.

Ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε σήμερα κινεζικό εστιατόριο εντός ξενοδοχείου στην Καμπούλ, με αποτέλεσμα ένας Κινέζος και έξι Αφγανοί να βρουν τον θάνατο και αρκετοί άλλοι να τραυματιστούν, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε μια από τις καλύτερα φρουρούμενες περιοχές της πρωτεύουσας του Αφγανιστάν, στη συνοικία Σαρ-ι-Νόου, όπου βρίσκονται κτίρια γραφείων, εμπορικά κέντρα και πρεσβείες, επεσήμανε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Χαλίντ Ζάντραν.

Το εστιατόριο διαχειριζόταν ένας κινέζος μουσουλμάνος, ο Αμπντούλ Ματζίντ, μαζί με τη σύζυγό του και έναν αφγανό συνεργάτη τους, τον Αμπντούλ Τζαμπάρ Μαχμούντ, διευκρίνισε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας. Από την έκρηξη, η οποία σημειώθηκε στην κουζίνα του εστιατορίου, σκοτώθηκαν ένας Κινέζος και έξι Αφγανοί, ανακοίνωσε ο Χαλίντ Ζάντραν.

Σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης διακρίνονται ερείπια διασκορπισμένα στον δρόμο έξω από το ξενοδοχείο καπνό να βγαίνει από την πρόσοψη του εστιατορίου.

«Μέχρι στιγμής, έχουν διακομιστεί 20 άνθρωποι στο νοσοκομείο μας», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Ντέγιαν Πάνιτς, διευθυντής της ανθρωπιστικής οργάνωσης EMERGENCY στο Αφγανιστάν. «Μεταξύ των τραυματιών είναι τέσσερις γυναίκες και ένα παιδί. Δυστυχώς, επτά άνθρωποι διακομίστηκαν νεκροί», συμπλήρωσε.

Οι αφγανικές αρχές ανέφεραν πως διεξάγουν έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια της έκρηξης.

Μετά την επιστροφή τους στην εξουσία, το 2021, οι Ταλιμπάν δεσμεύτηκαν ότι θα αποκαταστήσουν την ασφάλεια στη σπαρασσόμενη από τον πόλεμο χώρα. Ωστόσο οι βομβιστικές επιθέσεις δεν σταμάτησαν, ενώ την ευθύνη για αρκετές εξ αυτών ανέλαβε βραχίονας της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ