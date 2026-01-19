Πολιτική | Ελλάδα

Opinion Poll: Τι ποσοστό πολιτών θα ψήφιζε ένα κόμμα Καρυστιανού, Τσίπρα ή Σαμαρά

Opinion Poll: Τι ποσοστό πολιτών θα ψήφιζε ένα κόμμα Καρυστιανού, Τσίπρα ή Σαμαρά
Σε πρώτη ανάλυση, φαίνεται πως το ελληνικό κοινό διάκειται πιο ευνοϊκά απέναντι σε ένα κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Αναλυτικά ερευνά τη δυναμική των μελλοντικών παικτών στο πολιτικό σκηνικό νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll, σχετικά με το πόσους ψηφοφόρους θα «έπειθαν» αντίστοιχα κόμματα Καρυστιανού, Τσίπρα και Σαμαρά.

Σε πρώτη ανάλυση, φαίνεται πως το ελληνικό κοινό διάκειται πιο ευνοϊκά απέναντι σε ένα κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, το οποίο θα φέρει αισθητές και για κάποιους επίπονες ανακατατάξεις στους κόλπους της αντιπολίτευσης.

