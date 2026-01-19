Στην Ελλάδα για επιθεώρηση αναμένονταν ο επικεφαλής του ξένου ομίλου, Τζίμι Άλεν. Ο Πύργος των 42 ορόφων και οι δραστηριότητες.

«Σηκώνεται» σιγά σιγά το μεγάλο κοινό project των Hard Rock International και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ που αφορά στην ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Τουριστικού και Ψυχαγωγικού Συγκροτήματος στο Ελληνικό, γνωστό και ως εμβληματικό project IRC (Integrated Resort Casino).

Ως γνωστόν, η οικοδομική άδεια του Ολοκληρωμένου Τουριστικού και Ψυχαγωγικού Συγκροτήματος εκδόθηκε τον Φεβρουάριο του 2025 και οι εργασίες έχουν αρχίσει να «πυκνώνουν» με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2028.

Μάλιστα, όπως αναφέρεται και στην πλέον πρόσφατη οικονομική κατάσταση της εταιρείας «Integrated Resort Casino Α.Ε.», η κατασκευαστική πρόοδος συνεχίζει σε σταθερό ρυθμό. Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες θεμελίωσης και έχουν ξεκινήσει οι εργασίες σκυροδέτησης των πυρήνων και η συναρμολόγηση της μεταλλικής κατασκευής εκατέρωθεν αυτών του Πύργου του ξενοδοχείου, καθώς οι εργασίες ανωδομής των λοιπών χώρων ψυχαγωγίας και εστίασης.

Προφανώς, η πορεία των εργασιών ενδιαφέρει και τον επικεφαλής του διεθνούς ομίλου κι ενώ αναμένεται η σχετική επιθεώρηση της προόδου του IRC από τον επικεφαλής της Hard Rock International, James F. Allen, και των συνεργατών του που είχαν προγραμματίσει επίσκεψη στον χώρο της επένδυσης που αναμένεται να αποτελέσει το μεγάλο project – στοίχημα στη χώρα στον τομέα του gaming αλλά και του τουρισμού.

Το project – ορόσημο

Όπως παλιότερα αλλά και πρόσφατα έχουμε αναφέρει, πρόκειται για μια επένδυση σχεδόν 1,8 δισ. ευρώ συνολικά, με πύργο των 197 μέτρων και 42 ορόφων. Οι εργασίες προχωρούν και ήδη, όποιος περάσει από την περιοχή, θα διαπιστώσει ότι οι πρώτοι όροφοι έχουν αρχίσει να παίρνουν, και να δίνουν στο project, μορφή. Συνδυάζοντας ένα πολυτελές ξενοδοχείο 5 αστέρων με θέα στη θάλασσα ή θέα σε όλη την Αθήνα και τον Παρθενώνα, με ένα καζίνο παγκόσμιας κλάσης, ένα εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο υψηλών προδιαγραφών κι έναν υπερσύγχρονο χώρο ψυχαγωγίας, το «Hard Rock Hotel & Casino Athens» θα αναβαθμίσει σημαντικά το τουριστικό προϊόν της Ελλάδας.

Το IRC συνδυάζει Ξενοδοχείο 5 αστέρων, Καζίνο διεθνών απαιτήσεων, Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο υψηλών προδιαγραφών, υπερσύγχρονο Χώρο Ψυχαγωγίας / Άθλησης / Συνάθροισης κοινού, παροχές Εστίασης (εστιατόρια, café, bar), συγκρότημα SPA και Πισίνας και καταστήματα λιανικής πώλησης, με ύψος έως 200 μέτρα από τη στάθμη της θάλασσας.

Το συνολικό κτιριακό συγκρότημα αποτελείται από τις ακόλουθες λειτουργικές ενότητες:

· Ξενοδοχείο 5 αστέρων με 900 δωμάτια, 200 σουίτες (2.920 κλίνες).

· Καζίνο, εμβαδού 13.694,23 m² με σύνολο 180 τραπέζια, 1.500 παιγνιομηχανές, εκ των οποίων VIP είναι τα 68 τραπέζια και οι 150 παιγνιομηχανές.

· Συνεδριακοί χώροι και εκθεσιακό κέντρο εμβαδού 17.087,52 m².

· Αμφιθέατρο Αθλητικών και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων μέγιστης δυναμικότητας 4.002 ατόμων και εξωτερικός υπαίθριος χώρος εκδηλώσεων μέγιστης δυναμικότητος 10.000 όρθιων ατόμων.

· Καταστήματα Εστίασης εμβαδού 8.310,24 m².

· Συγκρότημα SPA και Πισινών 1oυ ορόφου εμβαδού 3.590,87m².

· Καταστήματα Λιανικής Πώλησης εμβαδού 470,85 m².

· Χώροι Γραφείων εμβαδού 2.336,15 m². · Χώρος περιοδικών εκθέσεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων εμβαδού 414,78 m².

· Στεγασμένοι Χώροι Στάθμευσης 1.280 Ι.Χ. οχημάτων

· Υπαίθριοι Χώροι Στάθμευσης 1.131 οχημάτων, 50 λεωφορείων και 134 θέσεων μηχανών.

Οι χιλιάδες επισκέπτες ετησίως

Όπως έχει αναφέρει ο κ. Γεώργιος Στρατηγός, Executive Director, Hard Rock Athens IRC SA, μιλώντας σε σχετικό πάνελ για τις μεγάλες επενδύσεις στο Real Estate της χώρας στο πλαίσιο του πρόσφατου 8ου συνεδρίου Υποδομών και Μεταφορών, περίπου 10 με 15 χιλιάδες επισκέπτες ημερησίως αναμένεται να υποδεχτεί από το 2028, όταν και θα τεθεί σε λειτουργία, το εμβληματικό project του IRC (Integrated Resort Casino), «αν και ακόμη δεν έχουμε ακριβή στοιχεία για την προβλεπόμενη επισκεψιμότητα. Έχουμε καταλήξει ότι θα φτάνουμε τις 10.000 - 15.000 άτομα ημερησίως και ανάλογα με το αν υπάρχουν συνέδρια.

Ένας τέτοιος κόμβος θα προσελκύσει διαφορετικού είδους κοινό, μεγαλύτερων εισοδηματικών κριτηρίων που θα ενισχύει το αποτύπωμα της Αθήνας ως city experience, πέραν του Ήλιος - Θάλασσα - Πολιτισμός. Θα συμβάλλει το συγκρότημα στην προβολή της χώρας». Σύμφωνα με τον ίδιο πρόκειται για μια επένδυση ορόσημο, ύψους σχεδόν 1,8 δισ. ευρώ. «Δεν υπάρχει όμοιο συγκρότημα σε όλη την Ευρώπη. Μέχρι τώρα το συναντάμε στην Αμερική και την Ασία. Θα αλλάξει όλο το τουριστικό αποτύπωμα της χώρας», είχε σημειώσει.

Το συγκρότημα θα προσφέρει ολιστική εμπειρία ψυχαγωγίας, έχοντας, μεταξύ άλλων, 1.100 κλειδιά, 200 σουίτες και 900 δωμάτια, 14 διαφορετικά food and beverage brands για κουζίνα, συναυλιακούς χώρους, αρένα κλειστών θεαμάτων, ένα συνεδριακό, από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη, πολύ σύγχρονες εγκαταστάσεις για όλη την οικογένεια αλλά και το καζίνο, ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη, προσελκύοντας διαφορετικό είδος κοινού.

Τα οφέλη

Το «Hard Rock Hotel & Casino Athens» εκτιμάται ότι θα αναβαθμίσει σημαντικά το τουριστικό προϊόν της Ελλάδας, συνδυάζοντας ένα πολυτελές ξενοδοχείο 5 αστέρων με σουίτες και δωμάτια που θα έχουν θέα στη θάλασσα ή θέα σε όλη την Αθήνα και τον Παρθενώνα, ένα καζίνο παγκόσμιας κλάσης, ένα εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο υψηλών προδιαγραφών, έναν υπερσύγχρονο χώρο ψυχαγωγίας που θα μπορεί να φιλοξενήσει συναυλίες από διεθνούς βεληνεκούς καλλιτέχνες, υψηλής ποιότητας παροχές εστίασης, πολυτελές συγκρότημα Rock Spa και πισίνας και καταστήματα λιανικής.

Η επένδυση προβλέπει τη δημιουργία 3.000 θέσεων εργασίας κατά την κατασκευή του και άλλων 3.000 μόνιμων θέσεων εργασίας κατά τη λειτουργία του, καθώς και την εισφορά δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ σε ετήσια βάση προς το ελληνικό δημόσιο για τις επόμενες τρεις δεκαετίες, εισήλθε και επισήμως στη φάση της κατασκευής.

Το κτιριακό σύμπλεγμα «Hard Rock Hotel & Casino Athens», 197 μέτρων και 42 ορόφων, θα αναβαθμίσει σημαντικά το τουριστικό προϊόν της χώρας, ενώ στόχος είναι το έργο να λάβει περιβαλλοντική πιστοποίηση BREEAM.