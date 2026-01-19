Τουρκία: Ο Ερντογάν επαινεί τη «μετρημένη» επίθεση του στρατού της Συρίας κατά Κούρδων

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξήρε σήμερα τη «μετρημένη» επίθεση της Δαμασκού κατά των Κούρδων μαχητών στη Συρία, παρά τις «προκλήσεις».

«Η προσεκτική διαχείριση αυτής της λεπτής επιχείρησης από τον συριακό στρατό, όπως και η αξιοσημείωτη ευαισθησία του στην ασφάλεια των αμάχων, είναι αξιέπαινες. Παρά τις προκλήσεις, ο συριακός στρατός πέρασε αυτή τη δοκιμασία, αποφεύγοντας οποιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να τον απαξιώσει ενώ ήταν δικαίωμά του να το κάνει», δήλωσε.

«Η Συρία άδραξε μια ιστορική ευκαιρία. Ως αδελφή χώρα και φίλη του συριακού λαού, δεν θα επιτρέψουμε καμιά απόπειρα δολιοφθοράς (...) Η Τουρκία στηρίζει πλήρως όλα τα μέτρα που λαμβάνονται για την εδραίωσή του», τόνισε.

Ο συριακός στρατός αναπτύχθηκε σήμερα στις περιοχές από τις οποίες αποσύρθηκαν οι κουρδικές δυνάμεις στη βόρεια και την ανατολική Συρία, βάσει της συμφωνίας εκεχειρίας που πλήττει τις ελπίδες των Κούρδων για αυτονομία.

Η συμφωνία προβλέπει την ενσωμάτωση των κουρδικών δυνάμεων και θεσμών στην κεντρική διοίκηση, όπως και την άμεση παράδοση στην κυβέρνηση των επαρχιών που έχουν κυρίως αραβικό πληθυσμό της Ντέιρ Εζόρ και της Ράκα.

Ο Ερντογάν δήλωσε ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ της συριακής κυβέρνησης και των κουρδικών δυνάμεων έπειτα από μάχες που διήρκησαν μέρες πρέπει να εφαρμοστεί γρήγορα, και σε αυτήν περιλαμβάνεται η πλήρης ενσωμάτωση των Κούρδων μαχητών στις ένοπλες δυνάμεις της Συρίας.

Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι κυβέρνησή του θα συνεχίσει να εργάζεται για την επίτευξη του στόχου της, δηλαδή για μια Τουρκία και την περιοχή «χωρίς τρομοκρατία», αναφερόμενος στην ειρηνευτική διαδικασία με το εκτός νόμου Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK) ένοπλη ομάδα που η Άγκυρα θεωρεί ότι συνδέεται με τις κουρδικές δυνάμεις στη Συρία.

Παρά το κρύο και το χιόνι, περίπου 600 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σήμερα στο Ντιγιάρμπακιρ, μεγάλη πόλη με κυρίως κουρδικό πληθυσμό, στη νοτιοανατολική Τουρκία, για να διαμαρτυρηθούν για την επίθεση της Δαμασκού.

