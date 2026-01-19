Καιρός: Θυελλώδεις άνεμοι αύριο σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Δ. Στερεά - Επιδείνωση την Τετάρτη

Αναλυτικά για αύριο, στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και την ανατολική νησιωτική χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες.

Θυελλώδεις άνεμοι αναμένονται αύριο σε περιοχές στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τη δυτική Στερεά. Ειδικότερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, τοπικά θυελλώδεις ανατολικοί, νοτιοανατολικοί άνεμοι (εντάσεως 8 με 10 μποφόρ), αναμένονται στο Ιόνιο (από Κεφαλλονιά και νοτιότερα), την Πελοπόννησο και τη δυτική Στερεά.

Αναλυτικά για αύριο, στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και την ανατολική νησιωτική χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο στα βόρεια, αρχικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και τα νότια και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Τα φαινόμενα τη νύχτα, κυρίως στα δυτικά θα ενταθούν και στα θαλάσσια - παραθαλάσσια θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά - ημιορεινά, καθώς και στα ορεινά της Εύβοιας και της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά, ανατολικοί - νοτιοανατολικοί 6 με 8 και στα νότια 9 και τοπικά 10 μποφόρ. Στα ανατολικά θα είναι ανατολικοί- βορειοανατολικοί 4 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 και στα νοτιοδυτικά θαλάσσια - παραθαλάσσια 8 με 9 μποφόρ, ενώ από αργά το απόγευμα στα νότια θα στραφούν σε ανατολικούς, νοτιοανατολικούς 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα νότια κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της. Στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 08 βαθμούς, στα δυτικά και τα νότια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 12 με 14, στο Αιγαίο τοπικά τους 14 με 15, ενώ στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φθάσει τους 16 με17 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

Επιπλέον, επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός, με βροχές και καταιγίδες σχεδόν σε όλη τη χώρα, μεθαύριο, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με την ΕΜΥ. Τα φαινόμενα πιθανώς θα είναι κατά τόπους ισχυρά κυρίως στο Ιόνιο, τη δυτική, την κεντρική και νότια ηπειρωτική χώρα και βαθμιαία στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Χιονοπτώσεις κατά τόπους έντονες θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά - ημιορεινά καθώς και σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας με χαμηλό υψόμετρο.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 8 και στα πελάγη τοπικά 9 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση στα δυτικά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 07 με 09 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 12 με 14 και κατά τόπους στα δυτικά τους 15 ενώ στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα θα φθάσει τους 17 με 18 και τοπικά τους 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ