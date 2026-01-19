Πτώση στις ευρωαγορές με «βαρίδι» αυτοκινητοβιομηχανίες και εταιρείες πολυτελείας

Πτώση για τις μετοχές αυτοκινητοβιομηχανιών και εταιρειών πολυτελείας. Άνοδος για τις αμυντικές μετοχές μετά τις νέες απειλές Τραμπ για δασμούς.

Χαμηλότερα έκλεισαν οι δείκτες στις ευρωαγορές καθώς οι επενδυτές επικεντρώθηκαν στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιπλέον δασμούς 10% στις χώρες που στήριξαν τη Δανία στέλνοντας στρατό στη Γροιλανδία. Ειδικότερα, οι επιπλέον δασμοί 10% θα αφορούν τις Μεγάλη Βρετανία. Δανία, Νορβηγία, Σουηδία, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Φινλανδία με ισχύ από την 1η Φεβρουαρίου σε μία ακόμη απόπειρα πίεσης του Τραμπ προκειμένου να προσαρτήσει την Γροιλανδία στις ΗΠΑ.

Ειδικότερα, ο Stoxx 600 υποχωρεί 1,19% στις 607,06 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50 έχασε 1,77% στις 5.922 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη διολίσθησε 1,33% στις 24.960 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 αποδυναμώθηκε 1,78% στις 8.112 μονάδες ενώ ο βρετανικός FTSE 100 κατέγραψε πτώση 0,44% στις 10.190 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο σημείωσε απώλειες 1,32% στις 45.195 μονάδες και ο ισπανικός IBEX 35 έκλεισε με -0,26% στις 17.665 μονάδες.

Οι μετοχές των αυτοκινητοβιομηχανιών και των μετοχών πολυτελείας «χτυπήθηκαν» δυνατά από την πιθανότητα επιβολής δασμών. Πιο συγκεκριμένα, ο δείκτης Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts έχασε 2,22%, με τον τίτλο της Volkswagen (VW) να κατρακυλά 2,27%, την ΒMW να «βυθίζεται» 3,43%, την Mercedes-Benz να «κοκκινίζει» 2,18%, τη Ferrari να υποχωρεί 1,64%, την Porsche να σημειώνει απώλειες 3,73% και τη Stellantis να χάνει καταβαραθρώνεται 1,91%.

Επίσης, η μετοχή της LVMH κατέγραψε πτώση 4,33%, ενώ της Kering και της Hermes αποδυναμώθηκαν 4,1% και 3,52% αντίστοιχα. Η μετοχή της Moncler βρέθηκε χαμηλότερα κατά 3,52%.

Εκτός από τους εν λόγω κλάδους, στο επίκεντρο των επιπτώσεων από τους νέους δασμούς αναμένεται να βρεθούν ο ευρωπαϊκός φαρμακευτικός τομέας καθώς τα φάρμακα και τα φαρμακευτικά προϊόντα αποτελούν τη μεγαλύτερη κατηγορία εξαγωγών της ΕΕ προς τις ΗΠΑ αλλά και έμμεσα ο ενεργειακός κλάδος λόγω παραγόντων όπως η ασθενέστερη παγκόσμια ζήτηση, οι χαμηλότερες τιμές του αργού πετρελαίου και το αυξημένο κόστος στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Από την άλλη, οι αμυντικές μετοχές ενισχύθηκαν με τη Rheinmetall να ενισχύεται 1,08% και την Thales να κερδίζει 0,73%.