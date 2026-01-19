Πολιτική | Ελλάδα

Πιερρακάκης: «Παραγωγική» η πρώτη συνεδρίαση Eurogroup υπό Ελληνική Προεδρία

Ως «παραγωγική» χαρακτηρίζει την πρώτη συνεδρίαση του Eurogroup για το 2026, υπό την Ελληνική Προεδρία, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ως πρόεδρος του συμβουλίου των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, τονίζει ότι «καλωσορίσαμε τη Βουλγαρία ως το 21ο μέλος της ευρωζώνης». Επιπλέον, όπως σημειώνει, το Eurogroup συμφώνησε να προτείνει τον Διοικητή της Κροατικής Κεντρικής Τράπεζας, Μπόρις Βούιτσιτς, για την θέση του Αντιπροέδρου της ΕΚΤ, εκφράζοντας συγχαρητήρια για την επιλογή αυτή.

Στην ανάρτησή του ο κύριος Πιερρακάκης επισημαίνει τα βασικά θέματα που εξετάστηκαν. Όπως τονίζει, «οι συζητήσεις δείχνουν ότι η ανταγωνιστικότητα, η ανθεκτικότητα και η μακροοικονομική και χρηματοοικονομική σταθερότητα είναι οι βασικές προτεραιότητές μας για το 2026 στην ευρωζώνη».

Για τις λεπτομερείς δηλώσεις του μετά το πέρας της συνεδρίασης, όπου επισημαίνει τη σημασία των αποφάσεων που ελήφθησαν και της ανάγκης για αποτελέσματα στην προώθηση των στόχων για το κοινό μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομίας, ο κ. Πιερρακάκης παραπέμπει στην επίσημη ιστοσελίδα του Συμβουλίου της ΕΕ.

