ΝΥΤ: Αν το Ανώτατο Δικαστήριο κρίνει παράνομους τους δασμούς, ο Τραμπ θα επιβάλει αμέσως νέους

Το Ανώτατο Δικαστήριο αναμένεται να αποφανθεί επί του θέματος των δασμών εντός των επόμενων εβδομάδων, ενδεχομένως ακόμη και αύριο, Τρίτη.

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ θα επιβάλει αμέσως νέους δασμούς αν το Ανώτατο Δικαστήριο καταργήσει τους προηγούμενους που έθεσε σε όλον τον κόσμο επικαλούμενος έναν νόμο περί έκτακτης ανάγκης, δήλωσε ο απεσταλμένος των ΗΠΑ για το Εμπόριο Τζέιμισον Γκριρ σε συνέντευξή του στην εφημερίδα New York Times.

Ο Γκριρ είπε ότι η κυβέρνηση «θα αρχίσει την επόμενη ημέρα» να αντικαθιστά τους δασμούς με άλλου είδους δασμολογικά μέτρα.

Η εξέταση του θέματος από το Ανώτατο Δικαστήριο συνιστά μια σοβαρή δοκιμασία για την έκταση των προεδρικών εξουσιών αλλά και τη βούληση των δικαστών να θέσουν όρια σε κάποιες από τις φιλοδοξίες του Τραμπ περί διεύρυνσης των εξουσιών του.

