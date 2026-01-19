Κάλας: Να σταματήσουν αμέσως όλες οι στρατιωτικές δραστηριότητες στη Συρία

«Η κατάπαυση του πυρός μεταξύ των μεταβατικών συριακών αρχών και των ΣΔΔ είναι ένα καθοριστικό βήμα προκειμένου η χώρα να μην βυθιστεί εκ νέου στην αναταραχή».

Η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική Κάγια Κάλας κάλεσε σήμερα να «σταματήσουν αμέσως όλες οι στρατιωτικές δραστηριότητες» στη Συρία, την επομένη της ανακοίνωσης της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ των κυβερνητικών στρατευμάτων και των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (ΣΔΔ) των οποίων ηγούνται οι Κούρδοι.

«Η κατάπαυση του πυρός μεταξύ των μεταβατικών συριακών αρχών και των ΣΔΔ είναι ένα καθοριστικό βήμα προκειμένου η χώρα να μην βυθιστεί εκ νέου στην αναταραχή», δήλωσε ενώ οι μάχες συνεχίστηκαν σήμερα.

Βομβαρδισμοί κοντά στην Ράκα

Συγκρούσεις ξέσπασαν σήμερα το βράδυ μεταξύ των στρατευμάτων της Δαμασκού και των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (ΣΔΔ) των οποίων ηγούνται οι Κούρδοι, σε προάστιο της Ράκα, που επίσης αποτέλεσε στόχο βομβαρδισμών, ανακοίνωσε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου στην πόλη Ράκα, στη βόρεια Συρία, μετέδωσε ότι άκουσε σφοδρούς βομβαρδισμούς, ενώ το Συριακό Παρατηρητήριο δήλωσε ότι οι κυβερνητικές δυνάμεις βομβάρδισαν στρατιωτική θέση των ΣΔΔ βορείως της πόλης, την επομένη της ανακοίνωσης μιας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ των δύο πλευρών.

Κουρδική πηγή προσκείμενη στις διαπραγματεύσεις δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ζητώντας να μην κατονομαστεί ότι απευθείας διαπραγματεύσεις πραγματοποιήθηκαν σήμερα μεταξύ του Σύρου πρόεδρου Άχμαντ αλ Σάρα και του επικεφαλής των ΣΔΔ Μαζλούμ Άμπντι, οι οποίες ωστόσο απέβησαν άκαρπες.