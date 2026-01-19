Με 15ετία, το ποσό της εθνικής σύνταξης διαμορφώνεται στα 402,18 ευρώ (από 392,76 ευρώ πέρυσι), ενώ με 20ετία φτάνει τα 446,87 ευρώ μεικτά (από 436,40 ευρώ πέρυσι).

Αυξημένες κατά 2,4% χορηγούνται από 1/1/2026 οι κύριες συντάξεις, ενώ κατά το ίδιο ποσοστό αναπροσαρμόζεται το ύψος της εθνικής σύνταξης (ανάλογα με τα έτη ασφάλισης).

Έτσι με 15ετία, το ποσό της εθνικής σύνταξης διαμορφώνεται στα 402,18 ευρώ (από 392,76 ευρώ πέρυσι), με 16 έτη στα 411,11 ευρώ (από 401,48 ευρώ), με 17 έτη στα 420,05 ευρώ (από 410,21 ευρώ), με 18 έτη στα 428,98 ευρώ (από 418,93 ευρώ), με 19 έτη στα 437,93 ευρώ (από 427,67 ευρώ) και με 20ετία στα 446,87 ευρώ μεικτά (από 436,40 ευρώ πέρυσι).

Αντίστοιχα αναπροσαρμόζονται από 1/1/2026 δέκα ειδικές κατηγορίες συντάξεων, οι οποίες εξαρτώνται από το εκάστοτε ύψος της εθνικής σύνταξης.

Όπως επισημαίνει το ΕΝΥΠΕΚΚ, τα νέα ποσά διαμορφώνονται ως εξής:

1. Συντάξεις αναπηρίας

Σύμφωνα με τους ν. 4387/2016 και 4670/2020:

συνταξιούχοι που έχουν αναπηρικό ποσοστό από 80% και άνω λαμβάνουν ολόκληρη την εθνική σύνταξη, ήτοι 446,87 € (μεικτά),

συνταξιούχοι με ποσοστό αναπηρίας από 67% έως 79,99% λαμβάνουν το 75% της εθνικής σύνταξης, ήτοι 335,15 € (=446,87 € Χ 75%),

συνταξιούχοι με ποσοστό αναπηρίας από 50% έως 66,99% λαμβάνουν το 50% της εθνικής σύνταξης, ήτοι 223,43 € (=446,87 € Χ 50%).

2. Συντάξεις χηρείας

Σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 4β του ν. 4387/2016, το συνολικό ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου τού επιζώντος ή και του διαζευγμένου συζύγου δεν μπορεί να υπολείπεται («κατώτατο όριο») του ποσού της Εθνικής σύνταξης που αντιστοιχεί σε 20 έτη ασφάλισης (446,87 € για το 2026).

Αν ο χρόνος ασφάλισης του θανόντος ήταν μικρότερος των 20 ετών, το ως άνω ποσό βαίνει μειούμενο κατά 1,25% για κάθε έτος ασφάλισης που υπολείπεται μέχρι την 20ετία. Για χρόνο ασφάλισης μικρότερο των 15 ετών, το ποσό που δικαιούται ο επιζών ή και ο διαζευγμένος σύζυγος δεν μπορεί να υπολείπεται τού κατώτατου ορίου (των 15 ετών).

Από 1-1-2026, με την αύξηση της εθνικής σύνταξης κατά 2,4%, το συνολικό ποσό τής σύνταξης λόγω θανάτου δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 446,87ευρώ (μεικτά). Η κατώτατη σύνταξη χηρείας με 15 ή λιγότερα χρόνια ασφάλισης ορίζεται στα 418,94 ευρώ (μεικτά).

3. Συντάξεις-επιδόματα ανασφαλίστων υπερηλίκων

Το πλήρες ποσό του μηνιαίου επιδόματος ανασφαλίστων υπερηλίκων ανέρχεται στο ύψος της «μικρής» εθνικής σύνταξης. Έτσι, οι συντάξεις-επιδόματα ανασφαλίστων υπερηλίκων που καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΑ, από 1-1-2024 αναπροσαρμόστηκαν σε 383,55 ευρώ από 1-1-2025 σε 392,76 ευρώ και από 1-1-2026 θα φτάσουν σε 418,94 ευρώ (μεικτά).

4. Συντάξεις ομογενών

Η πλήρης εθνική σύνταξη ομογενών χορηγείται μόνο σε όσους έχουν 30 έτη νόμιμης και μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα με αφετηρία το 1992. Μετά την αύξηση της εθνικής σύνταξης από 1-1-2023, οι συντάξεις των ομογενών αναπροσαρμόστηκαν σε 413,76 €, από 1-1-2024 σε 426,17 € (μεικτά), από 1-1-2025 σε 436,40 € (μεικτά) και από 1-1-2026 σε 446,87 € (μεικτά).

5. Προσωρινές συντάξεις

Το ύψος της προσωρινής σύνταξης, που καταβάλλεται σε όλες τις κατηγορίες των συνταξιούχων, εξαρτάται από το ύψος τής εθνικής σύνταξης για 20 έτη ασφάλισης.

Έτσι το ύψος της προσωρινής σύνταξης αναπροσαρμόστηκε προς τα πάνω, κατά το μέρος της εθνικής (όχι της ανταποδοτικής) σύνταξης, φτάνοντας στα 446,87 € (μεικτά).

6. Πρόωρες (μειωμένες) κύριες συντάξεις από 1-5 έτη

Από 1-1-2023 η μειωμένη εθνική σύνταξη με 20 χρόνια ασφάλισης αυξήθηκε από 268,80 € (το 2022) σε 289,63 €, ενώ η μειωμένη με 15 χρόνια ασφάλισης από 241,92 € (το 2022) έφτασε σε 260,67 €.

Με την αύξηση κατά 2,4% το 2026, η μειωμένη εθνική σύνταξη ανά χρόνια ασφάλισης, πάντα μεικτή, εξελίσσεται ως εξής:

15 έτη ασφάλισης - 281,52 ευρώ

16 έτη ασφάλισης - 287,78 ευρώ

17 έτη ασφάλισης - 294,04 ευρώ

18 έτη ασφάλισης - 300,29 ευρώ

19 έτη ασφάλισης - 306,55 ευρώ

20 έτη ασφάλισης - 312,81 ευρώ.

7. Συντάξεις των υπηρετούντων στην αλλοδαπή δημοσίων υπαλλήλων

Στους υπηρετούντες υπαλλήλους του Ελληνικού Δημοσίου στην αλλοδαπή χορηγήθηκε από το 2023 η νέα Εθνική σύνταξη, αφού ο χρόνος διαμονής του υπαλλήλου που υπηρετεί στην αλλοδαπή εξομοιώνεται με διαμονή του στην Ελλάδα.

Έτσι, από 1/1/2026 το τελικό ποσό της σύνταξής τους αναπροσαρμόστηκε κατά 2,4% και ανήλθε στο ποσό των 446,87 € (μεικτά).

8. Kατώτατο όριο σύνταξης λόγω εργατικού ατυχήματος και επαγγελματικής νόσου

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 31 του ν.4387/2016, το ποσό της σύνταξης λόγω εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής νόσου δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί στο διπλάσιο ποσό της εθνικής σύνταξης, για είκοσι (20) έτη ασφάλισης, στο ύψος που εκάστοτε διαμορφώνεται.

Ως εκ τούτου, από 1-1-2026, η εθνική σύνταξη λόγω εργατικού ατυχήματος και επαγγελματικής ασθένειας θα ανέρχεται (με την αύξηση) στο ποσό των 893,73 €.

9. Βασική σύνταξη πρώην ΟΓΑ

Το ποσό της βασικής σύνταξης του πρώην ΟΓΑ ορίζεται σε τριακόσια εξήντα (360) ευρώ και από 1/1/2023 αυξάνεται με βάση τις ετήσιες αυξήσεις στις κύριες συντάξεις. Έτσι η βασική σύνταξη του πρώην ΟΓΑ από 1/1/2026 θα ανέρχεται σε 418,94 €.

10. Συντάξεις αγάμων θυγατέρων

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7β του άρθρου 4 του ν. 4151/2013, τέθηκε ως ανώτατο όριο μηνιαίας καταβλητέας σύνταξης στις συντάξεις των άγαμων ή διαζευγμένων θυγατέρων το ποσό των 720 € το οποίο, για τον λόγο αυτό, δεν μεταβάλλεται και εξακολουθεί να ανέρχεται στο ίδιο ποσό.