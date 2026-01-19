Πιερρακάκης στο Eurogroup: Να επιστρέψουμε στο δρόμο της βιώσιμης ανάπτυξης - «Ο διάλογος με τις ΗΠΑ είναι το κλειδί»

Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε στην ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωζώνη, κάνοντας λόγο για ιστορική ημέρα για την ζώνη του ευρώ, ενώ παράλληλα στάθηκε στην ομόφωνη πρόταση των 21 μελών του Eurogroup για το πρόσωπο που θα αντικαταστήσει τον Λουίς ντε Γκίντος.

Την πρώτη του συνέντευξη Τύπου ως επικεφαλής του Eurogroup παραχώρησε ο Έλληνες υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, μετά τη συνεδρίαση του οργάνου των υπουργών Οικονομικών των κρατών - μελών της Ευρωζώνης.

«Αυτή ήταν μια ξεχωριστή συνάντηση Eurogroup για εμένα, καθώς ήταν η πρώτη φορά που προεδρεύω της συνεδρίασης από την εκλογή μου τον Δεκέμβριο. Ανυπομονώ να συνεργαστώ με τους συναδέλφους μου για την υλοποίηση των κοινών μας προτεραιοτήτων και για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που έχουμε μπροστά μας», δήλωσε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, από το βήμα του Συμβουλίου, μετά το τέλος της συνεδρίασης.

Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε στην ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωζώνη, κάνοντας λόγο για ιστορική ημέρα για την ζώνη του ευρώ, ενώ παράλληλα στάθηκε στην ομόφωνη πρόταση των 21 μελών του Eurogroup για το πρόσωπο που θα αντικαταστήσει τον Λουίς ντε Γκίντος στη θέση του αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

«Πρόκειται για ένα μήνυμα ενότητας και σύμπλευσης», ανέφερε ο πρόεδρος του Eurogroup απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου.

Ο πρόεδρος του Eurogroup αναφέρθηκε και στη σημερινή συζήτηση των υπουργών για τη διακυβέρνηση της ευρωζώνης, λέγοντας, ότι «η εστίαση είναι στην ανταγωνιστικότητα, την ανθεκτικότητα και τη μακροοικονομική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα της ευρωζώνης. Οι αναπληρωτές μας και οι ειδικοί μας θα αρχίσουν να εργάζονται με στόχο την ολοκλήρωση των συστάσεων για συμφωνία στην επόμενη συνάντηση του Φεβρουαρίου».

Ερωτηθείς αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα απαντήσει με αντίποινα στους δασμούς του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τους οποίους έχει εξαγγείλει στις ευρωπαϊκές χώρες που αντιτίθενται στα σχέδια του για προσάρτηση της Γροιλανδίας στις ΗΠΑ, απάντησε ότι το Eurogroup δεν είναι εξουσιοδοτημένο για να παίρνει τέτοιες αποφάσεις και άλλωστε το θέμα της Γροιλανδίας δεν ήταν στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης.

«Η Ευρώπη συνεχίζει να επενδύει στον διάλογο. Ο διάλογος είναι το κλειδί», ανέφερε στη συνέχεια, ενώ προειδοποίησε ότι «οι δασμοί θα υπονομεύσουν τις διατλαντικές σχέσεις, δημιουργώντας τον κίνδυνο για ένα καθοδικό σπιράλ». «Η Ευρώπη πρέπει να μείνει ενωμένη» υπογράμμισε ο κ. Πιερρακάκης.

«Οι αρχές της εδαφικής ακεραιότητας και κυριαρχίας είναι θεμελιώδεις στο διεθνές δίκαιο και καίριας σημασίας για την Ευρώπη και τη διεθνή κοινότητα συνολικά», ανέφερε ο κ. Πιερρακάκης στη συνέντευξη Τύπου, διευκρινίζοντας ωστόσο πως «οι τελευταίες γεωπολιτικές εξελίξεις δεν ήταν στην επίσημη ατζέντα της συνεδρίασης, κάτι φυσικό καθώς δεν μπορούμε να συζητήσουμε κάτι χωρίς τη συμμετοχή και της Δανίας».

Από την πλευρά του, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βάλντις Ντομπρόβσκις ανέφερε σχετικά με τις απειλές Τραμπ πως «χρειάζεται να δούμε πώς θα προχωρήσουμε στη σκιά των νέων απειλών του προέδρου των ΗΠΑ», επισημαίνοντας ότι «θέλουμε μια εποικοδομητική λύση, αλλά εξετάζουμε και άλλες εναλλακτικές».

Ο ίδιος σημείωσε ότι οι «πολιτικές διαβουλεύσεις συνεχίζονται, υπάρχουν διαφορετικές επιλογές για το πώς μπορούμε να κινηθούμε, αλλά η καλύτερη επιλογή θα είναι να βρούμε μια εποικοδομητική λύση».

Υπενθύμισε ταυτόχρονα ότι η οικονομική συνεργασία ΗΠΑ- Ε.Ε. είναι η μεγαλύτερη στον κόσμο και σε αυτό το πλαίσιο «θα πρέπει να εργαστούμε για μια λύση».