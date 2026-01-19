Συρία: Σάρα και Τραμπ συζήτησαν για τις εγγυήσεις των δικαιωμάτων των Κούρδων

Οι δύο ηγέτες «τόνισαν τη σημασία της προάσπισης της ενότητας και της ανεξαρτησίας του συριακού εδάφους», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Ο Σύρος πρόεδρος Άχμαντ αλ Σάρα και ο Αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ συζήτησαν για τις εξελίξεις στη Συρία και για την κατάσταση των Κούρδων της Συρίας σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν σήμερα, ανακοίνωσε η συριακή προεδρία.

«Οι δύο πλευρές υπογράμμισαν την ανάγκη διασφάλισης των δικαιωμάτων και της προστασίας του κουρδικού λαού εντός του συριακού κράτους» και συμφώνησαν να συνεχίσουν τη συνεργασία για την καταπολέμηση του Ισλαμικού Κράτους, δήλωσε η Δαμασκός.

Οι δύο ηγέτες «τόνισαν τη σημασία της προάσπισης της ενότητας και της ανεξαρτησίας του συριακού εδάφους», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Χθες, Κυριακή, η συριακή κυβέρνηση υπέγραψε μια συμφωνία πλήρους ενσωμάτωσης με τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (ΣΔΔ) των οποίων ηγούνται οι Κούρδοι, παρότι οι εντάσεις συνεχίστηκαν σήμερα.

Κουρδικές δυνάμεις αναφέρουν πως τουρκικά drones έπληξαν την πόλη Χάσακα

Οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), των οποίων ηγούνται οι Κούρδοι, ανέφεραν σήμερα πως τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν την πόλη Χάσακα στη βορειοανατολική Συρία.

Πηγές από τις τουρκικές υπηρεσίες ασφαλείας διαψεύδουν τον ισχυρισμό, επισημαίνει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Στο βόρειο τμήμα της Συρίας επικρατεί αναταραχή λόγω των συγκρούσεων μεταξύ κυβερνητικών στρατευμάτων και κούρδων μαχητών, παρά τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός που ανακοινώθηκε χθες Κυριακή.

Η Τουρκία, ισχυρός σύμμαχος της νέας ηγεσίας στη Δαμασκό, διεξήγαγε από το 2016 πολυάριθμες στρατιωτικές επιχειρήσεις στη βόρεια Συρία εναντίον των κουρδικών δυνάμεων.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ