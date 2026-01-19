Κομισιόν: Πάνω από 160 αιτήσεις για τα στρατηγικά έργα κρίσιμων πρώτων υλών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε πάνω από 160 αιτήσεις, επιβεβαιώνοντας το αμείωτα έντονο ενδιαφέρον για την απόκτηση του καθεστώτος «στρατηγικού έργου».

Ολοκληρώθηκε η δεύτερη πρόσκληση υποβολής στρατηγικών έργων στο πλαίσιο της πράξης για τις κρίσιμες πρώτες ύλες (CRMA). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε πάνω από 160 αιτήσεις, επιβεβαιώνοντας το αμείωτα έντονο ενδιαφέρον για την απόκτηση του καθεστώτος «στρατηγικού έργου». Η απόκτηση αυτού του καθεστώτος δίνει στους φορείς υλοποίησης έργων τη δυνατότητα να λάβουν καθοδήγηση για ιδιωτική και δημόσια χρηματοδότηση. Παράλληλα, ενισχύει την προσοχή που λαμβάνει το έργο από τον κόμβο χρηματοδότησης που δημιουργήθηκε μέσω του Σχεδίου δράσης RESource, το οποίο κινητοποιεί πόρους από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Επιπλέον, η απόκτηση καθεστώτος στρατηγικού έργου μάλλον βελτιώνει τις συνολικές πιθανότητες επιτυχούς υλοποίησης, καθώς παρέχει μεγαλύτερη βεβαιότητα στους δυνητικούς αγοραστές. Τα στρατηγικά έργα που βρίσκονται στην ΕΕ θα έχουν επιπλέον το πλεονέκτημα ταχύτερων αδειοδοτήσεων.

Ο μεγάλος αριθμός αιτήσεων καταδεικνύει τη σημασία της πράξης για τις κρίσιμες πρώτες ύλες, η οποία παρέχει σαφήνεια στους φορείς υλοποίησης έργων, στους δυνητικούς επενδυτές, στη βιομηχανία και στα κράτη μέλη. Για τη βιομηχανία, τα έργα αυτά θα συμβάλουν στη διαφοροποίηση του εφοδιασμού και στην ανάπτυξη της αξιακής αλυσίδας σύμφωνα με τους στόχους της CRMA, παρέχοντας ασφαλή πρόσβαση σε υλικά που είναι απαραίτητα για τον στρατηγικό ενεργειακό, ψηφιακό και αμυντικό τομέα της ΕΕ. Πρόκειται για ακρογωνιαίο λίθο της οικονομικής ασφάλειας και της μακροπρόθεσμης στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης.

Τα έργα που αιτήθηκαν να λάβουν καθεστώς στρατηγικού έργου αφορούν τις περισσότερες πρώτες ύλες στρατηγικής σημασίας που προσδιορίζονται στο πλαίσιο της CRMA. Από αυτά, 75 έργα θα μπορούσαν να στηρίξουν την αξιακή αλυσίδα συσσωρευτών, 21 επικεντρώνονται σε σπάνιες γαίες για μόνιμους μαγνήτες (ζωτικής σημασίας για ανεμογεννήτριες και άλλες εφαρμογές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας), ενώ διάφορα υποψήφια έργα αφορούν την άμυνα. Η Επιτροπή έλαβε 95 αιτήσεις από την ΕΕ και 66 από χώρες εκτός της ΕΕ, εκ των οποίων 40 από χώρες και υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ) με τις οποίες η ΕΕ έχει στρατηγική εταιρική σχέση για τις πρώτες ύλες. Όλες οι αιτήσεις θα υποβληθούν σε ενδελεχή αξιολόγηση με την υποστήριξη ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων. Στη συνέχεια, η Επιτροπή θα συζητήσει τα αποτελέσματα με τα κράτη μέλη, πριν από την ολοκλήρωση της επιλογής των στρατηγικών έργων.

Στην πρώτη συλλογή στρατηγικών έργων που δρομολογήθηκε τον Αύγουστο του 2024, 170 έργα υπέβαλαν αίτηση για στρατηγικό καθεστώς, εκ των οποίων τελικά επιλέχθηκαν 60. Στόχος της ευρωπαϊκής πράξης για τις κρίσιμες πρώτες ύλες, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 23 Μαΐου 2024, είναι να διασφαλιστεί η διαφοροποίηση, η ανθεκτικότητα και η βιωσιμότητα του εφοδιασμού της ενωσιακής βιομηχανίας με κρίσιμες πρώτες ύλες. Tο 2025 o πρώτος γύρος επιλογής οδήγησε στον καθορισμό 47 στρατηγικών έργων στην ΕΕ και 13 έργων σε τρίτες χώρες και ΥΧΕ. Το σχέδιο δράσης RESourceEU επιταχύνει την υλοποίηση αυτών των στρατηγικών έργων.