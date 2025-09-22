Σεισμός 4,8 Ρίχτερ στο Άγιο Όρος

Tο εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 12 χιλιόμετρα.

Σεισμός μεγέθους 4,8 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ σημειώθηκε στις 04:20 στο Άγιον Όρος, όπως ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών εκ μέρους των τεσσάρων φορέων συγκρότησης του Ενιαίου Εθνικού Σεισμολογικού Δικτύου.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 11 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά των Καρυών Αγίου Όρους και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 12 χιλιόμετρα.

