Oktoberfest με ρεκόρ τιμών - Στα 15 ευρώ το λίτρο η μπίρα

Το 190ό Oktoberfest του Μονάχου πραγματοποιείται φέτος από τις 20 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Οκτωβρίου - έπειτα από προετοιμασίες μηνών, που είχαν ξεκινήσει ήδη από τον περασμένο Ιούνιο.

Μέσα σε δυόμισι εβδομάδες περίπου 6-7 εκατομμύρια επισκέπτες από διάφορες περιοχές της Γερμανίας, αλλά και από τις ΗΠΑ, την Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστρία, την Πολωνία, τη Γαλλία, ακόμα και από την Ινδία, θα κατακλύσουν τη Βαυαρία.

Ρεκόρ στις τιμές της μπίρας

Φέτος όμως ένα λίτρο μπίρας (Maß) ξεπερνά για πρώτη φορά το τιμολογικό όριο των 15 ευρώ - μόνο λίγες επιχειρήσεις θα έχουν πια τη μονόλιτρη μπίρα κάτω από αυτήν την τιμή.

Οι τιμές δεν καθορίζονται προφανώς από τις αρχές του Μονάχου, αλλά από τους μαγαζάτορες - αν και ο δήμος φροντίζει να εποπτεύει τις τιμές, προκειμένου να μην… ξεφύγει πολύ το πράγμα. Ανεξαρτήτως πάντως των αυξήσεων στις τιμές στο Oktoberfest του Μονάχου καταναλώνονται κάθε χρόνια περί τα 7 εκατομμύρια λίτρα μπίρας.

Στο Oktoberfest υπάρχουν δεκάδες σκηνές, με τις μεγάλες να χωρούν κατά μέσο όρο 6.000 άτομα και οι μικρές μέχρι 3.000. Εκεί μπορεί να παρακολουθήσει κανείς κλασικές μπάντες πνευστών, συγκροτήματα που παίζουν κλασική, τζαζ ή ροκ μουσική. Όποιος θέλει πάντως να εξασφαλίσει θέση σε τραπέζι πρέπει να κάνει διαδικτυακή κράτηση αρκετές ημέρες πριν.

Το σίγουρο είναι πάντως ότι, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος αναμένεται να υπάρχουν άφθονες ποσότητες φαγητού, ιδίως κρεατικών. Πέρσι εξάλλου καταναλώθηκαν 125 βόδια και 70.000 χοιρινά κότσια, ενώ πωλήθηκαν περίπου 500.000 μερίδες ψητών κοτόπουλων.

Προτεραιότητα η ασφάλεια και η κλιματική ουδετερότητα

Κάθε χρονιά οι διοργανωτές φροντίζουν επίσης να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των επισκεπτών, θέτοντας την ασφάλεια σε ύψιστη προτεραιότητα, κινητοποιώντας αστυνομικούς, πυροσβέστες, διασώστες και security, οι οποίοι είναι διαρκώς σε ετοιμότητα.

Παράλληλα, το Oktoberfest δίνει έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα, με την πλειοψηφία του φεστιβάλ να λειτουργεί με πράσινη ενέργεια. Επίσης, στο οικολογικό αυτό πλαίσιο το νερό από τα πλυντήρια των ποτηριών επαναχρησιμοποιείται για τις τουαλέτες και το σύστημα ανακύκλωσης εξελίσσεται συνεχώς, τα πλαστικά μιας χρήσης περιορίζονται όλο και περισσότερο και επιπλέον προτιμώνται τοπικά βιολογικά προϊόντα. Η πόλη μάλιστα στοχεύει να καταστήσει το Oktoberfest κλιματικά ουδέτερο έως το 2028.

