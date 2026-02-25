Η οικονομική ατζέντα της κυβέρνησης για τις επόμενες 300 ημέρες του χρόνου

Αυξήσεις μισθών, μειώσεις φόρων και μέτρα που αλλάζουν την καθημερινότητα νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Τι προβλέπει ο σχεδιασμός του ΚΥΣΟΙΠ.

Ένα πυκνό πρόγραμμα παρεμβάσεων για ανακούφιση και στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, με μειώσεις φόρων και αυξήσεις μισθών, μέτρα ανάπτυξης της Περιφέρειας και αντιμετώπισης του στεγαστικού προβλήματος, προβλέπει ο σχεδιασμός δράσεων της κυβέρνησης για τις επόμενες 300 ημέρες ως τα τέλη του έτους.

Με βάση όσα αποφασίστηκαν στη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ), εχθές στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, από το πρώτο τρίμηνο του 2026 και μετά θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται νέο κύμα αλλαγών στην οικονομία, οι οποίες σταδιακά θα γίνονται ορατές στους πολίτες. Συγκεκριμένα:

Πριν ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο:

- Περίπου 1 εκατομμύριο ιδιοκτήτες θα δουν μείωση κατά 50% του ΕΝΦΙΑ στα εκκαθαριστικά που θα αναρτηθούν από τις αρχές Μαρτίου για κύριες κατοικίες σε 12.720 οικισμούς της χώρας με κάτω από 1.500 κατοίκους (ή και κάτω από 1.700 σε κάποιες περιπτώσεις).

- Μετασχηματισμός του Κράτους, με νέα νομοθετική πρωτοβουλία για ένα κράτος πιο φιλικό στους πολίτες, επανεξέταση και απλοποίηση 400 διαδικασιών της πλατφόρμας ΜΙΤΟΣ, ή και νομοσχέδιο για απλούστευση διαδικασιών αδειοδότησης οικονομικών δραστηριοτήτων που αναμένεται να τεθεί σε ισχύ πριν το καλοκαίρι.

- Ξεκινά η ενεργοποίηση του ελληνικού AI Factory «ΦΑΡΟΣ», ενός από τα 13 ευρωπαϊκά εργοστάσια τεχνητής νοημοσύνης , για το οποίο η συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου και η έγκριση του business plan προβλέπονται μέσα στον Μάρτιο ή αρχές Απριλίου — με στόχο την πλήρη λειτουργίας του έως τέλος του έτους.

Το δεύτερο τρίμηνο της χρονιάς (από Απρίλιο έως Ιούνιο) αναμένεται πιο «πυκνό» σε ολοκλήρωση δράσεων και έργων, καθώς:

- Από 1η Απριλίου αναμένεται να ισχύσει η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, την οποία η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως θα έχει εισηγηθεί στο υπουργικό συμβούλιο πριν τα τέλη Μαρτίου (με τις εκτιμήσεις να συγκλίνουν σε αύξηση γύρω στο 4%) συμπαρασύροντας και δεκάδες επιδόματα που συνδέονται.

- Πριν από το καλοκαίρι, δρομολογείται η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης με 5 νέους σταθμούς προς Καλαμαριά, αλλάζοντας τις μετακινήσεις στην συμπρωτεύουσα.

- Τέλος Ιουνίου — το αργότερο — παραδίδεται ολόκληρος ο αυτοκινητόδρομος Ε65 (Λαμία–Γρεβενά, μήκους 182 χλμ.) με την κατασκευαστική πρόοδο να έχει ξεπεράσει ήδη το 90%.

Στο τρίτο τρίμηνο (Ιούλιος–Σεπτέμβριος) σειρά παίρνουν:

- Οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ που, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από τη χθεσινή συνεδρίαση του ΚΥΣΟΙΠ, θα περιλαμβάνουν νέες μειώσεις φόρων, και σε πολίτες και σε επιχειρήσεις -για τις οποίες δεν είχαν προβλεφθεί ελαφρύνσεις στην ΔΕΘ του 2025.

- Δημιουργία και έναρξη λειτουργίας της Νέας Εθνικής Αρχής Προστασίας Καταναλωτή, με στόχο την αναχαίτιση του κύματος ακρίβειας στην αγορά.

Πριν το τέλος του έτους, στο δ΄ τρίμηνο (Οκτώβριος–Δεκέμβριος) δρομολογείται:

- Προσχέδιο νέου Προϋπολογισμού από τον Οκτώβριο, στον οποίο θα ενσωματωθούν οι νέες παρεμβάσεις της ΔΕΘ.

- Η υποβολή και η εκκίνηση υλοποίησης του Ελληνικού Κοινωνικού Κλιματικού Σχεδίου (5,3 δισ. ευρώ) εφόσον λάβει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εντός του πρώτου εξαμήνου.

- Η πλήρης επιχειρησιακή λειτουργία του AI Factory «Φάρος».

- Η πλήρης κατάργηση ΕΝΦΙΑ για τις 12.720 κοινότητες από 1η Ιανουαρίου 2027.

Και, επιπλέον, σταδιακά μέσα στη χρονιά θα προωθούνται και άλλα έργα ή δράσεις για:

Την προστασία του εισοδήματος

- Επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας σε νέες δραστηριότητες του ιδιωτικού τομέα και στον δημόσιο τομέα.

- Δημιουργία νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας Καταναλωτή με σύγκριση εθνικών και διεθνών τιμών βασικών αγαθών.

- Σχεδιασμός νέας ΚΑΠ 2028-2034, εφαρμογή νέου ψηφιακού συστήματος για αγροτικές επιδοτήσεις.

Τη Στέγαση και τη στήριξη της Περιφέρειας

- Έναρξη προγράμματος προσιτής κατοικίας σε 4 ανενεργά στρατόπεδα (Κοινωνική Κατοικία) & στα πρώτα 10 δημόσια ακίνητα (Κοινωνική Αντιπαροχή).

- Οικιστικό πρόγραμμα Ενόπλων Δυνάμεων: 815 κατοικίες προς παράδοση.

- Πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης για περιοχές της Βορείου Ελλάδας με χορήγηση κινήτρου εγκατάστασης 10.000 ευρώ.

- Πρόγραμμα ανακαίνισης παλαιών κατοικιών με ειδική μέριμνα για ορεινές και νησιωτικές περιοχές.

- Πρόγραμμα ανακαίνισης δημοτικών και κρατικών κτιρίων για μίσθωση σε δημοσίους υπαλλήλους.

Επιχειρήσεις, ανάπτυξη και παραγωγικό μετασχηματισμό

- απλούστευση διαδικασιών αδειοδότησης οικονομικών δραστηριοτήτων και ενίσχυση εποπτείας.

- ολοκλήρωση Κτηματολογίου, αναδιάρθρωση των υπηρεσιών δόμησης και ενσωμάτωσή τους στο Κτηματολόγιο.

- θέσπιση ειδικών χωροταξικών πλαισίων για τουρισμό, ΑΠΕ και βιομηχανία.

- ολοκλήρωση Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, εκκίνηση Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026 – 2030.

- ολοκλήρωση 50 Τοπικών Σχεδίων Ανάπτυξης για κάθε Περιφερειακή Ενότητα της χώρας.

- μετασχηματισμός Enterprise Greece και εκσυγχρονισμός Export Credit Greece.

- υλοποίηση Ετήσιου Σχεδίου Εξωστρέφειας 2026 (ΥΠΕΞ), ενίσχυση εξωστρέφειας ελληνικών επιχειρήσεων, Δημιουργία Γραφείων Εξωστρέφειας σε επιλεγμένες Περιφέρειες.

- βελτίωση και εφαρμογή Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Επενδύσεων - Προκήρυξη καθεστώτων ενίσχυσης «Επιχειρηματική Εξωστρέφεια» και «Κοινωνική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού νόμου.

- εφαρμογή των πρόσφατων διεθνών ενεργειακών συμφωνιών για εξορύξεις υδρογονανθράκων και αμερικανικό LNG.

Αποκρατικοποιήσεις και έργα υποδομής σε όλη τη χώρα

- προώθηση παραχωρήσεων και αξιοποιήσεων για περιφερειακά αεροδρόμια, λιμένες και μαρίνες, μέσω του Υπερταμείου.

- κατακύρωση διαγωνισμού για το Αεροδρόμιο της Καλαμάτας και εκκίνηση της διαδικασίας αξιοποίησης 22 περιφερειακών αεροδρομίων (Χίος, Αλεξανδρούπολη, Άραξος, Κάρπαθος, Λήμνος, Ιωάννινα, Μήλος, Νάξος, Πάρος, Ικαρία, Κύθηρα, Λέρος, Σητεία, Ν. Αγχίαλος, Κάλυμνος, Σκύρος, Σύρος, Αστυπάλαια, Καστελόριζο, Καστοριά, Κάσος, Κοζάνη).

- επιτάχυνση διαδικασιών παραχώρησης των λιμένων Λαυρίου, Καβάλας και Κατάκολου και έναρξη αξιοποίησης των μαρίνων Αργοστολίου και Πύλου.

- ολοκλήρωση βασικών έργων αποκατάστασης στη Θεσσαλία.

- ολοκλήρωση αποκατάστασης του σιδηροδρομικού άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη.

- αποκατάσταση της σιδηροδρομικής σύνδεσης Λάρισας – Βόλου και παρεμβάσεις σε 1.007 σημεία του οδικού δικτύου.

- αναβάθμιση σιδηροδρομικών μεταφορών με ψηφιακό σύστημα παρακολούθησης της κυκλοφορίας των συρμών.

- ενίσχυση του στόλου των αστικών λεωφορείων με 125 νέα λεωφορεία στην Αθήνα και 50 νέα λεωφορεία στη Θεσσαλονίκη.

- συστήματα εκσυγχρονισμού αεροναυτιλίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας: Υλοποίηση συμφωνημένου με την Ε.Ε. Σχεδίου Δράσης με 13 Έργα.

- προσβάσιμες παραλίες: υλοποίηση έργων σε 238 παραλίες.