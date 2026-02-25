Τραμπ: «Οι ΗΠΑ πλουσιότερες και ισχυρότερες παρά ποτέ»

«Το έθνος μας επέστρεψε μεγαλύτερο, καλύτερο, πλουσιότερο και ισχυρότερο παρά ποτέ» και πλέον έχει αρχίσει «η χρυσή εποχή της Αμερικής», διαβεβαίωσε.

Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ύμνησε τα επιτεύγματά του, έναν χρόνο και κάτι αφότου επέστρεψε στην εξουσία, τον Ιανουάριο του 2025, ξεκινώντας την ομιλία του για την «κατάσταση της ένωσης» ενώπιον των μελών και των δυο σωμάτων του Κογκρέσου χθες Τρίτη.

Η παραδοσιακή ομιλία, η πρώτη της δεύτερης θητείας του επιχειρηματία στην προεδρία, έχει την ιδιαιτερότητα πως εκφωνείται τη χρονιά που οι ΗΠΑ εορτάζουν την επέτειο των 250 ετών από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας τους, τον Ιούλιο.