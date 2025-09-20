Ειδήσεις | Διεθνή

Συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι την επόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη

Newsroom
Συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι την επόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη
Θα αναφερθεί στις εγγυήσεις ασφαλείας στην περίπτωση που θα επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία, αλλά και στις κυρώσεις εναντίον της Μόσχας που ζητά η χώρα του από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως θα συναντηθεί με τον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σε ομάδα δημοσιογράφων ότι θα έχει «μια συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών», με τα σχόλιά του να είναι εμπάργκο μέχρι σήμερα.

Διευκρίνισε πως θα αναφερθεί στις εγγυήσεις ασφαλείας στην περίπτωση που θα επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία, αλλά και στις κυρώσεις εναντίον της Μόσχας που ζητά η χώρα του από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

