Με «πυξίδα» την περσινή πετυχημένη χρονιά, συνεχίζουμε ακόμη πιο δυναμικά φέτος, δήλωσε η Σοφία Ζαχαρακη.

Την επανεκκίνηση των «ζωντανών» μαθημάτων του Ψηφιακού Φροντιστηρίου, από τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025, ανακοινώνει το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Η πρωτοβουλία, που εντάσσεται στον ευρύτερο ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης, συνεχίζει να προσφέρει δωρεάν, ισότιμη και υψηλής ποιότητας υποστήριξη σε όλους τους μαθητές Λυκείου – όπου κι αν βρίσκονται – για την προετοιμασία τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε: «Με μεγάλη χαρά καλωσορίζω τους μαθητές και τις μαθήτριες, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς μας στη νέα σχολική χρονιά. Ανακοινώνουμε την επανεκκίνηση του Ψηφιακού Φροντιστηρίου στις 22 Σεπτεμβρίου. Μίας καινοτόμου δράσης, που στηρίζει μέσα από «ζωντανά» μαθήματα όλους τους μαθητές, προσφέροντας δωρεάν πρόσβαση σε ποιοτική γνώση και ισότιμες ευκαιρίες στην προετοιμασία τους για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις - απομειώνοντας σημαντικό βάρος για την ελληνική οικογένεια. Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μία συλλογική κατάκτηση για τον χώρο της εκπαίδευσης που «ρίζωσε» για τα καλά, καθώς πέρυσι πρόσφερε περισσότερες από 3.500 ώρες διδασκαλίας από έμπειρους εκπαιδευτικούς και αγκαλιάστηκε από 146.000 μαθητές από την Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό. Με «πυξίδα» την περσινή πετυχημένη χρονιά, συνεχίζουμε ακόμη πιο δυναμικά φέτος: με νέα διαγωνίσματα προσομοίωσης, εμπλουτισμένο ασύγχρονο υλικό, βιντεομαθήματα υψηλής ποιότητας και μεγαλύτερη στήριξη για τα παιδιά μας με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Στόχος μας είναι, κανένα παιδί να μη στερηθεί το δικαίωμα να κυνηγήσει τα όνειρά του. Θέλω να ξέρετε πως σε αυτή τη διαδρομή δεν είστε μόνοι - είμαστε συνοδοιπόροι σας, για να σας ενθαρρύνουμε και να σας στηρίξουμε σε κάθε βήμα, στο όμορφο ταξίδι προς την επιτυχία. Εύχομαι από καρδιάς μια δημιουργική και γεμάτη δύναμη σχολική χρονιά, σε όλα τα παιδιά και τις οικογένειές τους».

Τι επίκειται να γίνει κατά τη νέα σχολική χρονιά

Με την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων, από τις 11 Σεπτεμβρίου 2025, το Ψηφιακό Φροντιστήριο:

Συνεχίζει τα «ζωντανά» μαθήματα για τα περισσότερα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και ειδικών μαθημάτων.

Εμπλουτίζει την πλατφόρμα ασύγχρονης υποστήριξης (lms.digitalschool.gov.gr) με νέες ασκήσεις, επαναλήψεις και βίντεο υψηλής ποιότητας.

Διατηρεί τη διδασκαλία από έμπειρους εκπαιδευτικούς που συνδυάζουν σύγχρονες τεχνικές και τεχνολογίες e-learning

Διευρύνει την προσβασιμότητα για μαθητές με ειδικές ανάγκες, εξασφαλίζοντας υλικό και υποστήριξη προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις τους.

Στοχεύει στη δημιουργία κοινότητας μάθησης, όπου μαθητές και καθηγητές συνεργάζονται, ανταλλάσσουν ιδέες και ενισχύουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες.

Επιπλέον η πλατφόρμα https://streaming.digitalschool.gov.gr θα ενισχύεται με παραγόμενα βιντεομαθήματα, έγκριτου εκπαιδευτικού υλικού και υψηλής ποιότητας, καθ’όλη την διάρκεια της νέας σχολικής χρονιάς, ώστε μαθητές και μαθήτριες από την Ε’ Δημοτικού έως και την Β’ Λυκείου να μπορούν να έχουν ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση, όποτε το επιθυμούν, σε ασύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό για την πλειονότητα των μαθημάτων του Ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες και το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από τις σχολικές μονάδες τους καθώς και να επισκεφθούν τις ιστοσελίδες:

streaming.digitalschool.gov.gr («ζωντανά» μαθήματα)

lms.digitalschool.gov.gr (ασύγχρονο υλικό και επαναλήψεις).

Θετικά ορόσημα της προηγούμενης χρονιάς

Η περσινή χρονιά κατέγραψε 3.500 ώρες ζωντανών διαδικτυακών μαθημάτων 45λεπτης διάρκειας, τα οποία παρέχονταν και στη νοηματική γλώσσα και υποτιτλίζονταν για πλήρη προσβασιμότητα. Συνολικά, 146.000 μαθητές από την Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό παρακολούθησαν τα μαθήματα του Ψηφιακού Φροντιστηρίου, ενώ σημαντικός αριθμός απόφοιτων παλαιότερων ετών, απέκτησε την δυνατότητα να παρακολουθήσει τα μαθήματα, για την επιτυχή συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Η δωρεάν πρόσβαση στο πλούσιο ψηφιακό υλικό (επαναληπτικές ασκήσεις, διαγωνίσματα προσομοίωσης, διαδραστικά τεστ) και η ίση εκπαιδευτική ευκαιρία για μαθητές απομακρυσμένων περιοχών αποτέλεσαν καθοριστικούς πυλώνες επιτυχίας. Οι εκπαιδευτικοί μας δίδασκαν εξ’αποστάσεως τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα σε σύγχρονο χρόνο ενώ υποστηρίζαν και αξιολογούσαν ασύγχρονα τους μαθητές τόσο μέχρι τα τέλη Μαρτίου όπου και ολοκληρώθηκε η ύλη στα προσφερόμενα Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, όσο και στο διάστημα Απριλίου-Μαΐου, όπου πραγματοποιήθηκαν οι εντατικές επαναλήψεις σε όλα τα μαθήματα και επεξηγήθηκαν βήμα - βήμα οι τρόποι επίλυσης των θεμάτων στα διαγωνίσματα προσομοίωσης για κάθε Πανελλαδικώς Εξεταζόμενο Μάθημα. Επιπλέον, δόθηκε η δυνατότητα για την αξιοποίηση της πλατφόρμας από τελειόφοιτους, καθ’ όλη την διάρκεια της θερινής περιόδου.

Δείτε εδώ

Την εγκύκλιο

Τον Οδηγό Μαθητή για το Ψηφιακό Φροντιστήριο

Το πρόγραμμα για το ΨΦ

Τις οδηγίες χρήσης