Tulip Tree: Πώς δύο Ελληνίδες άλλαξαν τη ζωή εκατοντάδων παιδιών στη Ρουάντα

Όταν η Βασιλική και η Χριστίνα ταξίδεψαν στη Ρουάντα, δεν είχαν φανταστεί ότι το «once in a lifetime» ταξίδι τους θα εξελισσόταν σε μια αποστολή ζωής. Αυτό που ξεκίνησε ως μια αυθόρμητη προσφορά, μετατράπηκε, σχεδόν αβίαστα, σε έναν κύκλο έμπρακτης φροντίδας και υποστήριξης παιδιών προσχολικής ηλικίας (3 ως 6 ετών). Κάπως έτσι γεννήθηκε η Tulip Tree, μία μη κερδοσκοπική εταιρεία με ρίζες στην Ελλάδα και καρδιά στη Ρουάντα, εκεί όπου εκατομμύρια παιδιά προσπαθούν καθημερινά να επιβιώσουν, μη έχοντας ούτε τα απολύτως αναγκαία.

Η Βασιλική Σωτηροπούλου - συνιδρύτρια του οργανισμού - μίλησε για το έργο τους, περιέγραψε μικρές και μεγάλες ιστορίες που σημάδεψαν τη διαδρομή τους, αναφέρθηκε στο όραμά τους για ένα πιο φωτεινό αύριο στη Ρουάντα και εξήγησε πώς όλοι εμείς μπορούμε να συνδράμουμε στο σημαντικό εγχείρημά τους. Στόχος της Tulip Tree είναι προσφέρει έστω και λίγη χαρά σε αυτά τα παιδιά, που έχουν δει μόνο τη σκληρή πλευρά του κόσμου. Όπως μας ενημέρωσε, ακόμα και το ποσό των 5 ευρώ, είναι αρκετό για να καλυφθούν βασικές ανάγκες - που για εμάς εδώ στην Ελλάδα είναι εντελώς δεδομένες.

