Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στην Παλαιόπολη Άνδρου - Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα μεσημεριανές ώρες σε αγροτοδασική έκταση στην Παλαιόπολη 'Ανδρου.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η πυρκαγιά έχει περιοριστεί σε μία χαράδρα με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες. Παράλληλα οι δυνάμεις έχουν ενισχυθεί περαιτέρω και στο σημείο επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα και εθελοντές.

Για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ