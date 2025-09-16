Βενετία: Ζευγάρι απελάθηκε και πλήρωσε πρόστιμο 450 ευρώ γιατί κολύμπησε σε κανάλι

Οι κάτοικοι της Βενετίας ξεσπούν κατά των τουριστών, κατηγορώντας τους για ασέβεια και για παραβίαση των κανόνων που έχουν θεσπιστεί από τις αρχές, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της πόλης.

Αν έχεις επισκεφτεί έστω και μία φορά στη ζωή σου τη Βενετία, γνωρίζεις ήδη γιατί εκατομμύρια κόσμου επιλέγει να περάσει εκεί ένα μέρος των διακοπών του κάθε χρόνο.

Αυτή η ιταλική πόλη με την ξεχωριστή ομορφιά, χτισμένη ανάμεσα σε κανάλια, αποτελεί αναμφίβολα έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ευρώπης. Ωστόσο, η ραγδαία αύξηση του τουρισμού - ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο - φαίνεται πως έχει δημιουργήσει πολλά και ενοχλητικά προβλήματα στους κατοίκους.

Δεν είναι, άλλωστε, τυχαίο το γεγονός, πως τους τελευταίους μήνες οι εκδρομείς που επισκέπτονται την πόλη για μια ημέρα, πληρώνουν είσοδο 10€.

Παρατηρώντας τη συνεχόμενη αύξηση του αριθμού των τουριστών που κατέφθαναν στη Βενετία, οι αρμόδιοι πήραν την απόφαση να θέσουν νόμους, προκειμένου αφενός να προστατέψουν τους μόνιμους κατοίκους και αφετέρου να διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία της πόλης.

Ένας από τους βασικούς κανονισμούς - που τηρούνται αυστηρά τα τελευταία χρόνια - είναι η απαγόρευση μπάνιου στα κανάλια της Βενετίας. Τουρίστες και μη απαγορεύεται να κολυμπούν ή να κάνουν βουτιές στα κανάλια οποιαδήποτε ώρα της ημέρας (και της νύχτας) και γι’ αυτό υπάρχει λόγος.

