UBS: Η ευκαιρία της Euronext που υποτιμά η αγορά και θα φέρει μπαράζ ανοδικών αναθεωρήσεων

Συνάντηση με αναλυτές, προκειμένου να παρουσιάσει το επόμενο μεγάλο βήμα αναδιάρθρωσης των λειτουργιών του ομίλου, θα έχει την Πέμπτη η διοίκηση της Euronext.

Πιο συγκεκριμένα, θα παρουσιάσει λεπτομέρειες για το σχέδιό της να ενοποιήσει και να μεταφέρει εντός του ομίλου, μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2026, τις υπηρεσίες διακανονισμού για τα χρηματιστήρια του Παρισιού, του Άμστερνταμ και των Βρυξελλών, επεκτείνοντας έτσι τη δραστηριότητά της στις υπηρεσίες Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (CSD). Κάτι που ήδη συμβαίνει με τα αντίστοιχα του Όσλο, του Μιλάνο και της Λισσαβόνας.

Το σχέδιο αυτό είχε ανακοινωθεί από τη Euronext φέτος τον Μάρτιο και η ολοκλήρωσή του, όπως επισημαίνουν οι αναλυτές της UBS, αποτελεί ευκαιρία που θα δώσει ώθηση στα κέρδη ανά μετοχή του ομίλου.

Mε την κίνηση αυτή η Euronext αποκτά τον έλεγχο ολόκληρης της αλυσίδας διαπραγμάτευσης μετοχών (εκτέλεση, εκκαθάριση, διακανονισμός και θεματοφυλακή), μια προοπτική που, όπως λέει η UBS, έχει μέχρι στιγμής αγνοηθεί σε μεγάλο βαθμό από την αγορά.

Ο οίκος εκτιμά ότι η ενοποίηση θα φέρει μια μέση έως υψηλή μονοψήφια αύξηση στα EPS της Euronext για το 2027 και έπειτα. Αναμένει μάλιστα ότι και άλλοι αναλυτές και επενδυτικοί θα ξεκινήσουν σταδιακά, μέσα στους επόμενους 6-12 μήνες, έναν κύκλο ανοδικών αναθεωρήσεων για τα EBITDA και την κερδοφορία της Euronext για το 2027 και μετά.

Η UBS προβλέπει κέρδη ανά μετοχή 7,42 ευρώ για τη Euronext φέτος, 8,43 ευρώ το 2026 και 9,50 ευρώ το 2027, αισθητά υψηλότερα από τις μέσες εκτιμήσεις των αναλυτών (€7,19, €7,68 και €8,27 αντίστοιχα). Εξηγεί μάλιστα ότι για τα εκτιμώμενα EPS του 2027, λίγο πάνω από το μισό της απόκλισης της εκτίμησης της UBS έναντι των μέσων εκτιμήσεων οφείλεται στην ευκαιρία της Euronext στο πεδίο του CSD.

Για τον τίτλο της Euronext, που χθες έκλεισε στα 138,40 ευρώ, η UBS δίνει σύσταση buy και τιμή-στόχο 164 ευρώ, που υποδηλώνει περιθώριο ανόδου 18,5%..