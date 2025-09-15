Πόσα χρήματα παίρνει ο Καραλής για το ασημένιο μετάλλιο στο Τόκιο

Δευτεραθλητής κόσμου ο Έλληνας ακοντιστής. Το χρυσό στον ασταμάτητο Μόντο Ντουμπλάντις με νέο παγκόσμιο ρεκόρ και άλμα στα 6,30 μέτρα.

Ο Εμμανουήλ Καραλής κέρδισε το ασημένιο μετάλλιο στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Στίβου στο Τόκιο με άλμα στα 6 μέτρα, ενώ ήδη έχουν γίνει γνωστά τα ποσά που μοιράζει η World Athletics.

Ειδικότερα, στην τελική φάση στο άλμα επί κοντώ ο «Μανόλο»... πέταξε στα 6 μέτρα (για 12η φορά φέτος σε αγώνα και 13η στην καριέρα του) κατακτώντας την δεύτερη θέση (επιτυχημένα τα 5,75 μέτρα, τα 5,90 μέτρα, τα 5,95 μέτρα με τρίτη προσπάθεια και τα 6 μέτρα - «κόπηκε» στα 6,2 μέτρα).

Με την επίδοσή του, ο Έλληνας ακοντιστής βάζει στα ελληνικά ταμεία σχεδόν 30.000 ευρώ (35.000 δολάρια). Για τον 25χρονο ένα άλμα στα 6,10 μέτρα θα ήταν και πανελλήνιο ρεκόρ φέτος καθώς ο ίδιος έχει πηδήξει στα 6,08 μέτρα στον Βόλο.

Το χρυσό πέρασε στα χέρια του ασταμάτητου Μόντο Ντουμπλάντις με άλμα στα 6,30 μέτρα που αποτελεί και νέο παγκόσμιο ρεκόρ, ενώ μέσα σε μερικές ώρες το «φαινόμενο» από τη Σουηδία εξασφάλισε μία σημαντική χρηματική ένεση.

Τα χρηματικά έπαθλα που διαμοιράζει η World Athletics στο τουρνουά των 9 ημερών με τα 49 αγωνίσματα (24 άνδρες και γυναίκες αθλητές, καθώς και μικτή σκυταλοδρομία 4x400 μέτρων) ξεπερνά τα 8,5 εκατ. δολάρια διαχωρίζονται σε ατομικά και ομαδικά αθλήματα.

Για τα πρώτα, τα ποσά για τα μετάλλια είναι τα ακόλουθα:

Χρυσό - Σχεδόν 60.000 ευρώ (70.000 δολάρια)

Ασημένιο - Περίπου 30.000 ευρώ (35.000 δολάρια)

Χάλκινο - 18.700 ευρώ (22.000 δολάρια)

4η θέση - 13.600 ευρώ (16.000 δολάρια)

5η θέση - 9.350 ευρώ (11.000 δολάρια)

6η θέση - 6.000 ευρώ (7.000 δολάρια)

7η θέση - 5.100 ευρώ (6.000 δολάρια)

8η θέση - 4.250 ευρώ (5.000 δολάρια)

Για τα ομαδικά αθλήματα, τα χρήματα κατανέμονται ως εξής:

Χρυσό - 68.000 ευρώ (80.000 δολάρια)

Ασημένιο - 34.000 ευρώ (40.000 δολάρια)

Χάλκινο - 17.000 ευρώ (20.000 δολάρια)

4η θέση - 13.600 ευρώ (16.000 δολάρια)

5η θέση - 10.200 ευρώ (12.000 δολάρια)

6η θέση - 6.000 ευρώ (7.000 δολάρια)

7η θέση - 5.100 ευρώ (6.000 δολάρια)

8η θέση - 4.250 ευρώ (5.000 δολάρια)

Μάλιστα, προβλέπεται και ένα επιπλέον μπόνους: Όσοι αθλητές σημειώσουν παγκόσμιο ρεκόρ (όπως ο Ντουμπλάντις) δικαιούνται ένα ειδικό βραβείο 85.000 ευρώ (100.000 δολαρίων) που προσφέρεται από την TDK και την World Athletics.