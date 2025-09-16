Ειδήσεις | Ελλάδα

Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Παλαιόπολη Άνδρου

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στην Παλαιόπολη Άνδρου.

Προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 εστάλη πριν λίγο στους κατοίκους της περιοχής της Παλαιόπολης Άνδρου λόγω της φωτιάς που είναι σε εξέλιξη.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Παλαιόπολη της Περιφερειακής Ενότητας Άνδρου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 13:30 σε αγροτοδασική έκταση σχετικά κοντά στον οικισμό, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές ότι απειλούνται κατοικίες.

Παράλληλα ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και στο σημείο επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 7 οχήματα συμπεριλαμβανομένης μιας ομάδας πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 2 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

