Ρωσία: Κάθειρξη 18,5 ετών σε πολίτη για συνεργασία με «φιλοουκρανική» οργάνωση

Την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των επιχειρήσεων προς την κυβέρνηση επεδίωξε και σήμερα ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, μιλώντας στην Ημερίδα του Μηχανολογικού Βιομηχανικού κλάδου (VDMA) και υποσχόμενος μείωση της γραφειοκρατίας και «αλλαγή μοντέλου» στο θέμα κανονισμών και ρυθμίσεων για την οικονομία.

Ένας Ρώσος καταδικάστηκε σε κάθειρξη 18 ετών και 6 μηνών για «προδοσία» αφότου κρίθηκε ένοχος για τη μεταφορά εκρηκτικών κατ’ εντολή «φιλοουκρανικής» οργάνωσης, όπως δήλωσαν σήμερα οι ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας (FSB) στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tass.

Από την αρχή της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, οι δίκες για «δολιοφθορά», «προδοσία», «τρομοκρατία» ή «κατασκοπεία» έχουν αυξηθεί και γενικά επισείουν βαριές ποινές στους καταδικασθέντες, ένα μέσο για να περιοριστούν οι διαφωνίες.

Ο κάτοικος αυτός της ρωσικής περιφέρειας Μπριάνσκ, στα σύνορα με την Ουκρανία, είχε δημιουργήσει μέσω της εφαρμογής Telegram «κρυφή σχέση συνεργασίας με εκπρόσωπο μιας από τις φιλοουκρανικές τρομοκρατικές οργανώσεις που έχουν απαγορευθεί στη Ρωσία», δήλωσε σε ανακοίνωση το τοπικό παράρτημα της FSB. Ο ίδιος είχε πάρει εκρηκτικά από κρησφύγετο κατ’ εντολή της οργάνωσης αυτής, αναμένοντας «νέες οδηγίες» για τη χρήση τους, σύμφωνα με την ίδια πηγή που επικαλείται το πρακτορείο Tass.

Στρατοδικείο τον καταδίκασε σε 18,5 χρόνια κάθειρξης για «προδοσία», σύμφωνα με την FSB.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ