Στη NΔ προσχώρησε ο Ανδρέας Λοβέρδος - Συνάντηση με Κυριάκο Μητσοτάκη

Ο πρώην βουλευτής και υπουργός κυβερνήσεων φέρεται να κατέρχεται υποψήφιος είτε στον Νότιο Τομέα της Αθήνας είτε στην Αχαΐα.

Στη Νέα Δημοκρατία προσχωρεί ο Ανδρέας Λοβέρδος, πρώην βουλευτής και υπουργός κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και επικεφαλής του κόμματος «Δημοκράτες», μετά από συνάντηση που είχε με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ μάλιστα φέρεται να κατέρχεται υποψήφιος είτε στον Νότιο Τομέα της Αθήνας είτε στην Αχαΐα.

Ο κ. Μητσοτάκης καλωσόρισε τον κ. Λοβέρδο και τα στελέχη των «Δημοκρατών» στη ΝΔ και εξέφρασε την εκτίμηση του στο πρόσωπο του πρώην υπουργού, επισημαίνοντας ότι η παράταξη απέδειξε ότι διατηρεί ανοιχτές τις πόρτες της σε δυνάμεις που πιστεύουν στην ισχυρή και ευρωπαϊκή Ελλάδα.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε συγκεκριμένα: «Καλωσορίζουμε στη Νέα Δημοκρατία τον καθηγητή Ανδρέα Λοβέρδο και στελέχη των "Δημοκρατών". Ό ίδιος δεν χρειάζεται συστάσεις, καθώς έχει ήδη μακρά πορεία στην πολιτική. Ενώ η παράταξή μας έχει αποδείξει ότι κρατά ανοιχτές τις πόρτες της σε κάθε δύναμη που πιστεύει στην ισχυρή, σύγχρονη, δημοκρατική και ευρωπαϊκή Ελλάδα. Μακριά από ταμπέλες και δόγματα, λοιπόν, ενώνουμε τις προσπάθειές μας για μια καλύτερη ζωή των πολιτών και ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα. Ιδίως σε μία διεθνή συγκυρία αβεβαιότητας που επιβάλλει ενότητα, συνεργασία και εσωτερική πολιτική σταθερότητα. Ανδρέα, καλή αρχή και καλή δύναμη».

Από την πλευρά του ο Ανδρέας Λοβέρδος εξέφρασε τη στήριξη του στο πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκης, σημειώνοντας: «Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, πατριωτικά, μεταρρυθμιστικά, φιλελεύθερα».