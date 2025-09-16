Το TikTok θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί τον κινεζικό αλγόριθμο στις ΗΠΑ

Ο αλγόριθμος που κάνει χρήση τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί τον πυρήνα της εφαρμογής καθώς έχει τη δυνατότητα να προτείνει «εθιστικά» βίντεο προσαρμοσμένα στους χρήστες.

Το spinoff του TikTok που πρόκειται να πουληθεί σε Αμερικανούς επενδυτές στη συμφωνία που ενορχήστρωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, θα χρησιμοποιεί τον αλγόριθμο της μητρικής εταιρείας Bytedance, σύμφωνα με ανακοίνωση του Πεκίνου.

Όπως μεταδίδουν οι Financial Times, ο ισχυρός αλγόριθμος προτάσεων του TikTok βρίσκεται το επίκεντρο μίας γεωπολιτικής αντιπαράθεσης ήδη από την πρώτη θητεία της κυβέρνησης Τραμπ, όταν το Πεκίνο εφάρμοσε ελέγχους στις εξαγωγές αλγορίθμων προκειμένου να αποτρέψει την αναγκαστική πώληση της εφαρμογής.

Ο αλγόριθμος που κάνει χρήση τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί τον πυρήνα της εφαρμογής καθώς έχει τη δυνατότητα να προτείνει «εθιστικά» βίντεο προσαρμοσμένα στους χρήστες, ωστόσο έχει εγείρει αμφιβολίες για το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθεί για τη διάδοση κινεζικής προπαγάνδας ή πολωτικού υλικού στους χρήστες.

Ο Wang Jingtao, αναπληρωτής επικεφαλής στην κινεζική αρχή κυβερνοασφάλειας, δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε ένα πλαίσιο συμφωνίας που περιλαμβάνει «την αδειοδότηση του αλγόριθμου και άλλων πνευματικών δικαιωμάτων». Πρόσθεσε ότι η Bytedance θα «αναθέσει τη διαχείριση και την προστασία των δικαιωμάτων των Αμερικανών χρηστών», χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει περισσότερα.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι επέμειναν ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να διασφαλίζει ότι ο αλγόριθμος προτάσεων του TikTok θα αποσυνδεθεί πλήρως από την Bytedance, προειδοποιώντας ότι η συνέχιση της χρήσης του θα επιτρέψει στην Κίνα να διατηρήσει επιρροή στο περιεχόμενο που βλέπουν οι Αμερικανοί.

Αυτό που παραμένει ασαφές είναι εάν η μητρική του TikTok θα εξακολουθήσει να ελέγχει τον αλγόριθμο ως μέρος της συμφωνίας αδειοδότησης.

Αμερικανοί και Κινέζοι αξιωματούχοι κατέληξαν στη συμφωνία-πλαίσιο τη Δευτέρα, μετά από δύο ημέρες συνομιλιών στη Μαδρίτη, που διατηρεί την λειτουργία της κινεζικής εφαρμογής στις ΗΠΑ.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επανειλημμένα παρατείνει τις προθεσμίες για να διατηρήσει το TikTok διαθέσιμο, παρά τον αμερικανικό νόμο που απαιτούσε από την ByteDance να εκχωρήσει τις αμερικανικές δραστηριότητές της εφαρμογής ή να αντιμετωπίσει μια εθνική απαγόρευση.

Οι δύο κορυφαίοι διαπραγματευτές της Κίνας, ο αντιπρόεδρος He Lefeng και ο αναπληρωτής υπουργός Εμπορίου Li Chengang, δήλωσαν ότι το Πεκίνο θα εγκρίνει την εξαγωγή του αλγορίθμου του TikTok.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, σε ξεχωριστές δηλώσεις που μετέδωσε το Reuters, πρόσθεσε ότι η εφαρμογή που θα αποσχιστεί θα ελέγχεται από Αμερικανούς επενδυτές αλλά θα διατηρήσει «κάποια κινέζικα χαρακτηριστικά».

Σύμφωνα με πηγή που επικαλούνται οι FT, δήλωσε ότι το TikTok είχε αναπτύξει μια αυτόνομη εφαρμογή για τις ΗΠΑ εν αναμονή μιας συμφωνίας, αλλά ήθελε να διασφαλίσει ότι το περιεχόμενο που δημιουργούν οι Αμερικανοί χρήστες θα εξακολουθεί να είναι διαθέσιμο σε χρήστες στον «υπόλοιπο κόσμο» και αντίστροφα.