Η UBS υπολογίζει ότι οι ουκρανικές επιθέσεις έχουν διαταράξει περίπου 1 εκατ. βαρέλια της ημερήσιας διυλιστικής ικανότητας της Ρωσίας.

Οι επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές το Σαββατοκύριακο στόχευσαν το διυλιστήριο Κιρίσι, δυναμικότητας περίπου 200.000 βαρελιών την ημέρα, και τον τερματικό σταθμό Πριμόρσκ, βασικό κόμβο εξαγωγών που διακινεί περίπου 1 εκατ. βαρέλια αργού και 300.000 βαρέλια ντίζελ ημερησίως.

Αν και το ακριβές εύρος των πιο πρόσφατων ζημιών δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί, όπως σχολιάζει η UBS, υπολογίζεται ότι οι ουκρανικές επιθέσεις έχουν διαταράξει περίπου 1 εκατ. βαρέλια της ημερήσιας διυλιστικής ικανότητας της Ρωσίας.

Μάλιστα, επικαλούμενη στοιχεία της Kpler, η UBS σημειώνει ότι οι εξαγωγές καθαρών πετρελαϊκών προϊόντων από τη Ρωσία τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες ήταν μειωμένες κατά περίπου 230.000 βαρέλια ημερησίως, σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο αντίστοιχο διάστημα.

Οι επιθέσεις αναδεικνύουν το αυξανόμενο κόστος για τον ενεργειακό κλάδο της Ρωσίας, καθώς η Ουκρανία εντείνει τις επιθέσεις της κατά των ρωσικών πετρελαϊκών υποδομών, γεγονός που ενδέχεται να περιορίσει τη δυνατότητα της Μόσχας να διατηρήσει ανεπηρέαστες τις εξαγωγικές ροές της.