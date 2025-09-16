Κίνα: Κατέκτησε τη 10η θέση των πιο καινοτόμων χωρών - Εκτόπισε τη Γερμανία

Η Κίνα βρίσκεται κοντά στο να καταγράψει τις μεγαλύτερες δαπάνες σε Ε&Α, καθώς μειώνει ραγδαία το χάσμα στη χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα.

«Πάτησε πόδι» η Κίνα για πρώτη φορά την Τρίτη στην πρώτη δεκάδα της ετήσιας κατάταξης των Ηνωμένων Εθνών για τις πιο καινοτόμες χώρες, αντικαθιστώντας τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, τη Γερμανία, καθώς οι επιχειρήσεις στο Πεκίνο επενδύουν σημαντικά στην Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D).

Όπως μεταδίδει το CNN, η Ελβετία παρέμεινε στην κορυφή, μια θέση που κατέχει από το 2011, ακολουθούμενη από τη Σουηδία και τις ΗΠΑ, ενώ η Κίνα βρέθηκε στη 10η θέση στην έρευνα του Παγκόσμιου Δείκτη Καινοτομίας (GII) που αφορά 139 οικονομίες, σε μια κατάταξη που βασίζεται σε 78 δείκτες.

Περίπου το 1/4 των διεθνών αιτήσεων για διπλώματα ευρεσιτεχνίας το 2024 ήρθαν από την Κίνα, ενώ οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία και η Γερμανία - που μαζί αποτελούν το 40% των συνολικών αιτήσεων - κατέγραψαν όλες ελαφρά μείωση.

Η κατοχή διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας θεωρείται ευρέως ως σημαντικό σημάδι της οικονομικής δύναμης και της βιομηχανικής τεχνογνωσίας μιας χώρας.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι προοπτικές της παγκόσμιας καινοτομίας είναι θολές λόγω της μείωσης των επενδύσεων. Η αύξηση της Ε&Α αναμένεται να επιβραδυνθεί στο 2,3% φέτος από 2,9% πέρυσι, που τότε αποτέλεσε το χαμηλότερο ποσοστό από το 2010.

Οι άλλες χώρες στην πρώτη δεκάδα του καταλόγου - πίσω από τις ΗΠΑ και μπροστά από την Κίνα - ήταν, κατά σειρά κατάταξης: Νότια Κορέα, Σιγκαπούρη, Βρετανία, Φινλανδία, Ολλανδία και Δανία.