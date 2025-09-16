ΗΠΑ: Ισχυρές για τρίτο συνεχόμενο μήνα οι λιανικές πωλήσεις

Οι Αμερικανοί δεν έχουν μειώσει πολύ τις δαπάνες τους παρά τον εμπορικό πόλεμο και την επιβράδυνση της οικονομίας.

Οι Αμερικανοί δεν έχουν μειώσει πολύ τις δαπάνες τους παρά τον εμπορικό πόλεμο και την επιβράδυνση της οικονομίας, με τις λιανικές πωλήσεις να αυξάνονται σημαντικά τον Αύγουστο για τρίτο συνεχόμενο μήνα, σηματοδοτώντας ότι τα νοικοκυριά των ΗΠΑ συνεχίζουν να ξοδεύουν σε υγιή επίπεδα παρά τις ανησυχίες για τον παρατεταμένο πληθωρισμό και την αποδυνάμωση της αγοράς εργασίας

Συγκεκριμένα, οι δαπάνες στις αμερικανικές επιχειρήσεις λιανικής αυξήθηκαν κατά 0,6% τον Αύγουστο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εμπορίου την Τρίτη, μένοντας αμετάβλητες σε σύγκριση με τις πωλήσεις Ιουλίου που αναθεωρήθηκαν ανοδικά επίσης στο 0,6%.

Τα στοιχεία του περασμένου μήνα ήταν πολύ καλύτερα από τις προσδοκίες των οικονομολόγων για αύξηση 0,2%, σύμφωνα με δημοσκόπηση της εταιρείας δεδομένων FactSet.

Οι συνολικές πωλήσεις για τους πρώτους οκτώ μήνες του έτους αυξήθηκαν κατά 5,08%, με τις βασικές πωλήσεις, οι οποίες εξαιρούν τo εμπόριο αυτοκινήτων, τα πρατήρια βενζίνης και τα εστιατόρια, να αυξάνονται κατά 5,27%.

Η αγορά αυτοκινήτων συνέβαλε σημαντικά στην επίδοση των πωλήσεων, ωστόσο οι Αμερικανοί ξόδεψαν πολλά χρήματα επίσης σε ηλεκτρονικά καταστήματα ενώ δεν μείωσαν τις εξόδους τους στα εστιατόρια.

Οι δαπάνες έχουν αυξηθεί και μειωθεί φέτος, ωστόσο η συνολική τάση ήταν αρκετά ισχυρή για να διατηρήσει την οικονομία σε επέκταση, όπως σημειώνει το Marketwatch.

Ο αυξανόμενος πληθωρισμός μπορεί επίσης να παίζει ρόλο στις πωλήσεις. Οι Αμερικανοί αναγκάστηκαν επίσης να ξοδέψουν περισσότερα σε ορισμένα είδη που εισάγονται σε μεγάλο βαθμό, όπως ο καφές και τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων, των οποίων οι τιμές έχουν αυξηθεί.

Tα τελευταία στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις σκιαγραφούν την εικόνα μιας ανθεκτικής οικονομίας των ΗΠΑ, η οποία υποστηρίζεται από την ισχυρή καταναλωτική δαπάνη. Παρά τις προβλέψεις για επιβράδυνση, ο τομέας του λιανικού εμπορίου συνεχίζει να δείχνει δύναμη, παρέχοντας θετικές προοπτικές για το δολάριο ΗΠΑ και την ευρύτερη οικονομία.