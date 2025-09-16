Ryanair: Καλεί την Ελλάδα να στελεχώσει τις υπηρεσίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στην Ελλάδα

Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία τονίζει ότι οι αρμόδιοι υπουργοί φέρουν την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των εθνικών υπηρεσιών της υπηρεσίας, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όπου η ζήτηση βρίσκεται στο ζενίθ.

Την άμεση ενίσχυση της υπηρεσίας ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας ζήτησε Ryanair από τον υπουργό Μεταφορών, Χρίστο Δήμα, καθώς -όπως υποστηρίζει- έχει προκαλέσει καθυστερήσεις σε περισσότερες από 6.200 πτήσεις της και ταλαιπωρία για πάνω από 1 εκατομμύριο επιβάτες από την αρχή του έτους έως και τις 15 Σεπτεμβρίου.

Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία τονίζει ότι οι αρμόδιοι υπουργοί φέρουν την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των εθνικών υπηρεσιών της υπηρεσίας, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όπου η ζήτηση βρίσκεται στο ζενίθ.

Ο Chief Marketing Officer της Ryanair, Dara Brady, δήλωσε:

«Είναι σημαντικό να δοθεί άμεση λύση στο ζήτημα της στελέχωσης των υπηρεσιών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, καθώς οι καθυστερήσεις επηρεάζουν χιλιάδες ταξιδιώτες, ανάμεσά τους και οικογένειες που βρίσκονται σε περίοδο διακοπών».

Παράλληλα, η Ryanair κάλεσε τους επιβάτες της να ενημερωθούν μέσω ειδικής διαδικτυακής σελίδας που έχει δημιουργήσει, στο πλαίσιο εκστρατείας ευαισθητοποίησης για τη βελτίωση της διαχείρισης των πτήσεων.