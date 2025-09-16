Ειδήσεις | Ελλάδα

Ryanair: Καλεί την Ελλάδα να στελεχώσει τις υπηρεσίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στην Ελλάδα

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ryanair: Καλεί την Ελλάδα να στελεχώσει τις υπηρεσίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στην Ελλάδα
Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία τονίζει ότι οι αρμόδιοι υπουργοί φέρουν την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των εθνικών υπηρεσιών της υπηρεσίας, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όπου η ζήτηση βρίσκεται στο ζενίθ.

Την άμεση ενίσχυση της υπηρεσίας ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας ζήτησε Ryanair από τον υπουργό Μεταφορών, Χρίστο Δήμα, καθώς -όπως υποστηρίζει- έχει προκαλέσει καθυστερήσεις σε περισσότερες από 6.200 πτήσεις της και ταλαιπωρία για πάνω από 1 εκατομμύριο επιβάτες από την αρχή του έτους έως και τις 15 Σεπτεμβρίου.

Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία τονίζει ότι οι αρμόδιοι υπουργοί φέρουν την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των εθνικών υπηρεσιών της υπηρεσίας, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όπου η ζήτηση βρίσκεται στο ζενίθ.

Ο Chief Marketing Officer της Ryanair, Dara Brady, δήλωσε:

«Είναι σημαντικό να δοθεί άμεση λύση στο ζήτημα της στελέχωσης των υπηρεσιών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, καθώς οι καθυστερήσεις επηρεάζουν χιλιάδες ταξιδιώτες, ανάμεσά τους και οικογένειες που βρίσκονται σε περίοδο διακοπών».

Παράλληλα, η Ryanair κάλεσε τους επιβάτες της να ενημερωθούν μέσω ειδικής διαδικτυακής σελίδας που έχει δημιουργήσει, στο πλαίσιο εκστρατείας ευαισθητοποίησης για τη βελτίωση της διαχείρισης των πτήσεων.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Πόσα χρήματα παίρνει ο Καραλής για το ασημένιο μετάλλιο στο Τόκιο

Στη NΔ προσχώρησε ο Ανδρέας Λοβέρδος - Συνάντηση με Κυριάκο Μητσοτάκη

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων

tags:
Ryanair
Χρίστος Δήμας

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider