Πέθανε ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, ο βραβευμένος με Όσκαρ «γητευτής» της μεγάλης οθόνης, πέθανε νωρίς το πρωί της Τρίτης στο σπίτι του στη Γιούτα, σε ηλικία 89 ετών.

Οι επιτυχημένες ταινίες του βοήθησαν την Αμερική να κατανοήσει τον εαυτό της, ενώ εκτός οθόνης, υπερασπίστηκε περιβαλλοντικά ζητήματα και ενθάρρυνε το κίνημα του ανεξάρτητου κινηματογράφου με επίκεντρο το Sundance,

Ο θάνατός του ανακοινώθηκε με δήλωση της Σίντι Μπέργκερ, διευθύνουσας συμβούλου της εταιρείας δημοσίων σχέσεων Rogers & Cowan PMK. Είπε ότι πέθανε στον ύπνο του, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Αποστασιοποιημένος από τη «βιομηχανική» λογική του Χόλιγουντ, ο Ρέντφορντ απαιτούσε οι ταινίες του να έχουν πολιτιστικό βάρος. Μεταξύ άλλων, ανέδειξε θέματα όπως η απώλεια και η πολιτική διαφθορά, κάνοντάς τα να αγγίξουν το ευρύ κοινό, χάρη και στη δική του μοναδική κινηματογραφική λάμψη.

Ως ηθοποιός, ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ πρωταγωνίστησε σε μερικές από τις πιο εμβληματικές ταινίες του αμερικανικού κινηματογράφου. Το «Butch Cassidy and the Sundance Kid» (1969), με την τρυφερή ματιά του σε δύο θρυλικούς ληστές της άγριας Δύσης, και το «All the President’s Men» (1976), που κατέγραψε τη δημοσιογραφική αποκάλυψη του σκανδάλου Γουότεργκεϊτ και την πτώση του προέδρου Ρίτσαρντ Νίξον, ανήκουν στις κορυφαίες στιγμές της καριέρας του.

Στο «Three Days of the Condor» (1975) ενσάρκωσε έναν εσωστρεφή κρυπτογράφο της CIA που βρίσκεται μπλεγμένος σε ένα θανατηφόρο κυνηγητό, ενώ στο «The Sting» (1973), μια ιστορία απατεώνων στην εποχή της Μεγάλης Ύφεσης, απέσπασε τη μοναδική του υποψηφιότητα για Όσκαρ ερμηνείας.

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ υπήρξε για δεκαετίες από τους πιο αγαπημένους πρωταγωνιστές του Χόλιγουντ, είτε σε κωμωδίες, είτε σε δράματα, είτε σε θρίλερ, ενώ τα στούντιο συχνά τον πρόβαλλαν και ως σύμβολο του σεξ. Η καριέρα του ως ρομαντικού leading man οφείλει πολλά και στις σπουδαίες ηθοποιούς που στάθηκαν δίπλα του: την Τζέιν Φόντα στο «Ξυπόλητοι στο Πάρκο» (1967), τη Μπάρμπρα Στρέιζαντ στο «Όσα φέρνει ο χρόνος» (1973) και τη Μέριλ Στριπ στο «Πέρα από την Αφρική» (1985).

Φωτογραφία: @associatedpress