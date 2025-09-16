Τι μπορείτε να στείλετε (και τι όχι) στο εξωτερικό βάσει των διεθνών κανονισμών

Η αποστολή δέματος στο εξωτερικό από την Ελλάδα απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό και γνώση των διεθνών κανονισμών.

Η αποστολή δέματος στο εξωτερικό από την Ελλάδα απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό και γνώση των διεθνών κανονισμών. Είτε στέλνετε προσωπικά αντικείμενα σε συγγενείς στο εξωτερικό είτε διεξάγετε διεθνές εμπόριο, η σωστή ενημέρωση για τα επιτρεπόμενα και απαγορευμένα προϊόντα είναι χρήσιμη για να μην έχετε κανένα πρόβλημα με την αποστολή του δέματος στο εξωτερικό.

Τι επιτρέπεται να στείλετε στο εξωτερικό

Τα περισσότερα καθημερινά αντικείμενα μπορούν να σταλούν με ασφάλεια στο εξωτερικό. Ρούχα, βιβλία, ηλεκτρονικά είδη (χωρίς μπαταρίες λιθίου), καλλυντικά σε μικρές ποσότητες, και διακοσμητικά αντικείμενα είναι γενικώς αποδεκτά. Επίσης, τρόφιμα που αντέχουν χωρίς ψυγείο όπως ζυμαρικά, ρύζι και κονσέρβες επιτρέπονται κανονικά σε όλες τις χώρες του κόσμου.

Παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα όπως μέλι, ελαιόλαδο και αποξηραμένα φρούτα μπορούν να σταλούν σε πολλές χώρες, για το μέλι διαφέρουν οι κανονισμοί ανά χώρα προορισμού. Τα χειροποίητα είδη και τα έργα τέχνης είναι επίσης αποδεκτά για διεθνή αποστολή.

Τι επιτρέπεται εν μέρει να στείλετε

Φάρμακα και συμπληρώματα διατροφής επιτρέπονται σε χώρες μόνο εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως επίσης και φρέσκα τρόφιμα, το κρέας και τα γαλακτοκομικά επιτρέπονται σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής ένωσης εφόσον έχει γίνει η δέουσα συσκευασία (ψυγείο φελιζόλ -παγοκύστες) μόνο τους μήνες που έχουν χαμηλές θερμοκρασίες και μόνο με την αεροπορική υπηρεσία λόγω κανονισμών υγιεινής.

Εύθραυστα αντικείμενα όπως κεραμικά και γυάλινα είδη, ενώ τεχνικά δεν απαγορεύονται, χρειάζονται ειδική συσκευασία είτε από τον αποστολέα είτε από τη συνεργαζόμενη μεταφορική σας για ασφαλή αποστολή δέματος εξωτερικό.

Τι δεν επιτρέπεται να στείλετε

Η αποστολή δεμάτων στο εξωτερικό υπόκειται σε αυστηρούς περιορισμούς σχετικά με επικίνδυνα υλικά. Υγρά όπως αρώματα, χημικά και καθαριστικά απαγορεύονται αυστηρά. Οι μπαταρίες λιθίου, τα αεροζόλ και οι εύφλεκτες ουσίες παρουσιάζουν κίνδυνο πυρκαγιάς κατά τη μεταφορά.

Ειδικοί κανονισμοί ανά προορισμό

Κάθε χώρα έχει τους δικούς της κανονισμούς για την αποστολή δέματος εξωτερικό. Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν πιο χαλαρούς περιορισμούς, ενώ η Αυστραλία και οι ΗΠΑ επιβάλλουν αυστηρότερους ελέγχους. Η Ιαπωνία απαγορεύει συγκεκριμένα καλλυντικά, ενώ ορισμένες μουσουλμανικές χώρες απαγορεύουν προϊόντα που περιέχουν αλκοόλ.

Συμβουλές για επιτυχημένη αποστολή

Πριν από κάθε αποστολή δέματος εξωτερικό, ενημερωθείτε για τους τελωνειακούς κανονισμούς της χώρας προορισμού. Επικοινωνήστε με μια μεταφορική εταιρεία που ειδικεύεται σε διεθνείς μεταφορές και ρωτήστε για αναλυτικές οδηγίες. Δηλώστε πάντα με ακρίβεια το περιεχόμενο και την αξία του δέματος για να αποφύγετε προβλήματα στον τελωνειακό έλεγχο.