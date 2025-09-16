Bank of America: Σε υψηλό 7 μηνών η αισιοδοξία των fund managers

Το 47% των συμμετεχόντων στην έρευνα αναμένει τουλάχιστον τέσσερις μειώσεις επιτοκίων από τη Fed μέσα στους επόμενους 12 μήνες.

Στα υψηλότερα επίπεδα από τον Φεβρουάριο έχει «σκαρφαλώσει» η αισιοδοξία των διαχειριστών κεφαλαίων, σύμφωνα με την τελευταία παγκόσμια έρευνα της Bank of America για τον Σεπτέμβριο.

Αυτό προκύπτει από την υποχώρηση της διακράτησης μετρητών στο 3,9% των χαρτοφυλακίων τους, ενώ ταυτόχρονα οι τοποθετήσεις σε μετοχές αγγίζουν υψηλό επτά μηνών.

Παράλληλα, καταγράφεται έντονη αύξηση της αισιοδοξίας για την παγκόσμια ανάπτυξη, ενώ οι φόβοι για ένα «υφεσιακό εμπορικό πόλεμο» υποχωρούν σημαντικά, μόλις στο 12% έναντι 80% τον Απρίλιο.

Αξιοσημείωτο, επίσης, το γεγονός ότι το 47% των συμμετεχόντων στην έρευνα αναμένει τουλάχιστον τέσσερις μειώσεις επιτοκίων από τη Fed μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Πιο συγκεκριμένα, το 30% αναμένει 4 μειώσεις, το 10% αναμένει 5 μειώσεις και το 7% πάνω από 5%.

Σε επίπεδο μακροοικονομίας και πολιτικής, παρατηρείται η μεγαλύτερη άνοδος στις προσδοκίες για ανάπτυξη από τον Οκτώβριο του 2024. Το 67% των επενδυτών προβλέπει «ομαλή προσγείωση» της οικονομίας, το 18% «καμία προσγείωση» και μόλις το 10% «σκληρή προσγείωση».

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι διαχειριστές ζητούν πλέον από τις επιχειρήσεις να κατευθύνουν τις ταμειακές τους ροές σε υψηλότερες επενδύσεις σε πάγια (υψηλό 9 μηνών), ενώ μόλις το 27% θέλει να δει ενίσχυση ισολογισμών.

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τις αγορές, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες (26%), είναι το ενδεχόμενο ενός δεύτερου κύματος πληθωρισμού. Το ενδεχόμενο να χάσει η Fed την ανεξαρτησία της προσδιορίζεται ως ο δεύτερος μεγαλύτερος κίνδυνος (24%), ενώ αντίθετα το ενδεχόμενο μιας φούσκας στις αγορές μετοχών συγκεντρώνει ποσοστό 11%.

Ωστόσο, την ίδια στιγμή το ποσοστό των fund managers που εκτιμά ότι οι διεθνείς αγορές μετοχών είναι υπερτιμημένες διαμορφώνεται στο επίπεδο-ρεκόρ του 58%, έναντι 57% τον Αύγουστο. Παρόλα αυτά, το 48% απαντά αρνητικά στο ερώτημα αν οι μετοχές της τεχνητής νοημοσύνης βρίσκονται σε φούσκα, έναντι 42% που απαντά καταφατικά.

Σε ό,τι αφορά άλλες τοποθετήσεις, το 39% διατηρεί σχεδόν μηδενική έκθεση σε χρυσό. Στα κρυπτονομίσματα, το 67% επίσης διατηρεί μηδενική έκθεση, το 6% έχει έκθεση της τάξης του 2%-4%, ενώ μόνο το 1% έχει έκθεση άνω του 8%.