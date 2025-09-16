Χαρδαλιάς: Δίνουμε οριστικό τέλος στις αναβολές, μετατρέπουμε τις εξαγγελίες σε απτά έργα

Ποια είναι τα έργα που έχει δρομολογήσει η Περιφέρεια Αττικής στον Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης.

Έργα προϋπολογισμού 7 εκατ. ευρώ, που έχει δρομολογήσει η Περιφέρεια Αττικής στον Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης, στο πλαίσιο του ολιστικού στρατηγικού σχεδιασμού για την υλοποίηση 281 μεγάλων έργων υποδομής που θα αλλάξουν την όψη της Αττικής τα προσεχή έτη, ήταν το αντικείμενο της συνάντησης εργασίας του περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά με τον δήμαρχο Γιάννη Κωνσταντάτο.

Πρόκειται για τα εξής έργα:

Ανάπλαση Οικογενειακού Πάρκου «208», με προϋπολογισμό 2,07 εκατ. ευρώ από ίδιους πόρους της περιφέρειας. Αφορά στην ανάπλαση του δημοτικού πάρκου που βρίσκεται στο παλαιό τέρμα της λεωφορειακής γραμμής 208.

Στο πλαίσιο των εργασιών θα τοποθετηθεί νέος εξοπλισμός, υπαίθρια όργανα άσκησης, χλοοτάπητας, παιδική χαρά, «έξυπνα» καθιστικά και φωτιστικά μέσα, καθώς και σύγχρονο σύστημα άρδευσης.

Ανάπλαση Μαρίνειου Μορφωτικού Κέντρου

Πρόκειται για τη λειτουργική αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου σε ένα τοπόσημο πολιτισμού και εκπαίδευσης του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης, με συνολική δαπάνη 1,36 εκατ. ευρώ από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής.

Το έργο αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού, φυτικού υλικού και αρδευτικού συστήματος. Ειδικότερα, θα γίνει εκτεταμένη πρόσθετη φύτευση και αξιοποίηση του υπάρχοντος πρασίνου, ενώ θα διαμορφωθούν διαδρομές περιπάτου και χώροι ανάπαυσης, με την τοποθέτηση σύγχρονου αστικού εξοπλισμού και τη χρήση υλικών φιλικών προς το περιβάλλον.

Βελτίωση χώρων πεζών και ηλεκτροφωτισμού στη λεωφόρο Αργυρουπόλεως.

Το έργο, προϋπολογισμού 2,12 εκατ. ευρώ από ίδιους πόρους της περιφέρειας, υλοποιείται στο πλαίσιο της σχετικής προγραμματικής σύμβασης με τον δήμο και αφορά σε εκτεταμένες παρεμβάσεις επί της λεωφόρου Αργυρουπόλεως σε συνολικό μήκος 3 χλμ.

Στο πλαίσιο της παρέμβασης θα δημιουργηθούν ζώνες πρασίνου, ενώ θα αναδιαμορφωθούν οι χώροι τοποθέτησης κάδων απορριμμάτων. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας από άτομα μειωμένης όρασης και κινητικότητας, καθώς θα εγκατασταθούν «οδηγοί» τυφλών και ράμπες για την άρση των υψομετρικών διαφορών.

Ανέγερση κτιρίου Β΄ΚΑΠΗ Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης

Η προτεινόμενη πράξη του δήμου αφορά την κατασκευή νέου, διώροφου κτιρίου για το Β' ΚΑΠΗ, που σχεδιάζεται να ανεγερθεί στη συνοικία της Αγίας Παρασκευής Ελληνικού, σε δημοτικό οικόπεδο έκτασης 198 τμ. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1 εκατ. ευρώ και η σχετική πρόταση βρίσκεται υπό αξιολόγηση στο ΠΕΠ Αττικής.

Ενεργειακές παρεμβάσεις

Παράλληλα, στη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η ολοκλήρωση δύο έργων ενεργειακής αναβάθμισης -στο κτίριο του δημαρχείου στην Αργυρούπολη, καθώς και στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ελληνικού- με χρηματοδότηση ύψους 398.740 ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής.

Αμέσως μετά τη σύσκεψη εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο, ο περιφερειάρχης Ν. Χαρδαλιάς, συνοδευόμενος από τον δήμαρχο Γ. Κωνσταντάτο και υπηρεσιακά στελέχη του δήμου, πραγματοποίησε αυτοψία στους χώρους που θα υλοποιηθούν τα έργα ανάπλασης στο πάρκο 208 και το Μαρίνειο Μορφωτικό Κέντρο, καθώς και σε σημεία της Λ. Αργυρουπόλεως, όπου εκτελούνται παρεμβάσεις.

«Η διοίκησή μας δίνει τέλος στις αναβολές και μετατρέπει τις εξαγγελίες σε απτά έργα. Ο Νότιος Τομέας της Αττικής δεν μπορεί να περιμένει άλλο· χρειάζεται άμεσα παρεμβάσεις που αναβαθμίζουν τις πόλεις, ενισχύουν την καθημερινότητα και ανοίγουν νέους ορίζοντες για τις επόμενες γενιές. Αυτό είναι το όραμά μας και το κάνουμε πράξη με αποφασιστικότητα» δήλωσε ο περιφερειάρχης Αττικής, ο οποίος ευχαρίστησε τον δήμαρχο για την άψογη συνεργασία. «Σήμερα, με τον δήμαρχο και τους συνεργάτες του, βρεθήκαμε στα σημεία όπου προχωρούν έργα-τομές: η ανάπλαση του Οικογενειακού Πάρκου 208, το Μαρίνειο Μορφωτικό Κέντρο και η ευρύτερη περιοχή του νέου ποδηλατόδρομου, η λ. Αργυρουπόλεως, το νέο ΚΑΠΗ - μέρος όσων έχουμε υποσχεθεί να παραδώσουμε μέχρι το τέλος της τρέχουσας θητείας μας στο πλαίσιο του ολιστικού προγράμματος των 280+1 έργων» επεσήμανε χαρακτηριστικά ο κ. Χαρδαλιάς και πρόσθεσε: «Δεν μιλάμε για υποσχέσεις, αλλά για έργα που εξελίσσονται τώρα και θα αλλάξουν την πόλη. Μαζί προχωράμε χωρίς καθυστέρηση, με στόχο μια νότια Αθήνα πρότυπο ανάπτυξης, λειτουργικότητας και ποιότητας ζωής».

Από πλευράς του, ο δήμαρχος Γ. Κωνσταντάτος ευχαρίστησε τον περιφερειάρχη για την υλοποίηση έργων που έχει ανάγκη η περιοχή, έκανε ιδιαίτερη μνεία στην πολύχρονη πορεία του κ. Χαρδαλιά και στους δύο βαθμούς αυτοδιοίκησης, καθώς, όπως επεσήμανε, «για εμάς, ο Νίκος Χαρδαλιάς θα είναι πάντα πρώτα δήμαρχος και μετά περιφερειάρχης - και αυτή η διττή ιδιότητα τον κάνει να κατανοεί ακόμη περισσότερο τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Είμαστε βέβαιοι ότι με συνέργειες, σκληρή δουλειά και κοινό όραμα θα πετύχουμε το καλύτερο για την πόλη μας και τους ανθρώπους της».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ