Ανοίγει την πόρτα για τo SAFE στην Τουρκία ο Μαρκ Ρούτε

Ενθάρρυνε την αμυντική συνεργασία ΕΕ - Τουρκίας ο ΓΓ του ΝΑΤΟ.

Το «χαλί» στην Τουρκία για τη συμμετοχή της στον ευρωπαϊκό αμυντικό μηχανισμό SAFE (Security Action for Europe) φέρεται να «στρώνει» ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Στη συνάντησή του με τους «27» την περασμένη Πέμπτη, στις Βρυξέλλες, ενθάρρυνε την αμυντική συνεργασία ΕΕ και Τουρκίας, σύμφωνα με την «Καθημερινή».

Ο ΓΓ του ΝΑΤΟ εκτίμησε πως η Ευρώπη εάν επιθυμεί μεγαλύτερη συνεργασία με το ΝΑΤΟ, θα πρέπει να επιδείξει προθυμία περισσότερης εμπλοκής και σχετικού διαλόγου με την Τουρκία.

Τούτου λεχθέντος, υπονόησε πως η συμμετοχή της Τουρκίας στο SAFE θα άρει τις πάγιες αντιρρήσεις της Άγκυρας για την ανταλλαγή ευαίσθητων πληροφοριών μεταξύ της Συμμαχίας και της Ε.Ε.

Υπενθυμίζεται πως την περασμένη εβδομάδα ότι η Άγκυρα κατέθεσε αίτηση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα SAFE σχετικά με την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας της ΕΕ, συνολικού ύψους 150 δισ. ευρώ.