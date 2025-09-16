Μητσοτάκης: Δημιουργείται Ελληνικό Ταμείο Καινοτομίας & Υποδομών - Αρχικό κεφάλαιο 303 εκατ. ευρώ

Την ίδρυση του Ελληνικού Ταμείου Καινοτομίας & Υποδομών (HIIF) ανακοίνωσε από το βήμα του Athens International Investor Summit (AIIS) με θέμα «Investing in Innovation and Infrastructure as Drivers of Growth», ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Την ίδρυση του Ελληνικού Ταμείου Καινοτομίας & Υποδομών (HIIF) ανακοίνωσε από το βήμα του Athens International Investor Summit (AIIS) με θέμα «Investing in Innovation and Infrastructure as Drivers of Growth», ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στη Σύνοδο συμμετείχαν κορυφαίοι διεθνείς επενδυτές, εκπρόσωποι της Κυβέρνησης και κορυφαία στελέχη της αγοράς – μεταξύ αυτών περισσότεροι από 40 παγκόσμιοι οργανισμοί που διαχειρίζονται περιουσιακά στοιχεία άνω των 20 τρισ. δολαρίων. Στη Σύνοδο συζητήθηκαν οι θετικές αναπτυξιακές προοπτικές της Ελλάδας, ως προορισμός χαμηλού ρίσκου και υψηλών αποδόσεων για θεσμικά κεφάλαια, χάρη στη συνετή δημοσιονομική πολιτική, τη μεταρρυθμιστική δυναμική και το σαφές στρατηγικό όραμα της χώρας.

Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης, τόνισε ότι τα τελευταία έτη η χώρα έχει γυρίσει σελίδα, καταγράφοντας σταθερά υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο: «Πιστεύω ότι υπάρχει μία γενική κατανόηση ότι αυτή η αλλαγή σελίδας στην Ελλάδα ήρθε για να μείνει. Η δουλειά μου είναι να διασφαλίσω ότι οι αλλαγές που έχουμε υλοποιήσει είναι μη αναστρέψιμες. Αυτή είναι η δέσμευσή μου προς την επενδυτική κοινότητα. Αναπτυσσόμαστε με πολύ υψηλότερους ρυθμούς από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, ενώ ταυτόχρονα μειώνουμε τους φόρους, εστιάζουμε στις ιδιωτικές επενδύσεις, προωθούμε την επιχειρηματικότητα και βελτιώνουμε το επιχειρηματικό περιβάλλον».

Στη συζήτηση συμμετείχαν, επίσης, ο Adebayo Ogunlesi, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Global Infrastructure Partners (μέλος του ομίλου BlackRock), καθώς και ο Philipp Hildebrand, Αντιπρόεδρος της BlackRock.

Ο κ. Hildebrand δήλωσε: «Ο οικονομικός μετασχηματισμός της Ελλάδας αποτελεί απόδειξη συνέπειας και αποφασιστικότητας της κυβέρνησης και του ελληνικού λαού. Καθώς οι ανάγκες για υποδομές αυξάνονται σε παγκόσμιο επίπεδο, η κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων είναι απαραίτητη. Όχι μόνο για να καλυφθούν οι σημερινές απαιτήσεις, αλλά και για να διαμορφωθεί ένα ανθεκτικό και ανταγωνιστικό μέλλον. Πρόκειται για μια κοινή ευρωπαϊκή πρόκληση που απαιτεί στενότερη συνεργασία μεταξύ δημόσιων θεσμών και ιδιωτικών επενδυτών. Η BlackRock είναι περήφανη που συμβάλλει σε αυτή την πρόοδο, συνεργαζόμενη με κυβερνήσεις, για την επίτευξη μακροχρόνιων θετικών αποτελεσμάτων».

Μετά από χρόνια δημοσιονομικής εξυγίανσης και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, η Ελλάδα έχει ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα, καταγράφει ένα από τα υψηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δανείζεται με επιτόκια χαμηλότερα από εκείνα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας για το 2025 προβλέπεται στο 2,3%, έναντι 0,8% κατά μέσο όρο στην Ευρωζώνη.

Το Ελληνικό Ταμείο Καινοτομίας & Υποδομών

Το HIIF αποτελεί επενδυτικό βραχίονα του Υπερταμείου (Growthfund), του Εθνικού Ταμείου της Ελλάδας, που δημιουργήθηκε για να προσελκύσει επενδύσεις σε δυναμικούς τομείς της Νέας Οικονομίας, όπως την ενέργεια, την αγροτεχνολογία, την κυκλική και Γαλάζια οικονομία και τις ψηφιακές υποδομές. Με πειθαρχημένη επενδυτική στρατηγική και ανεξάρτητη διακυβέρνηση, το HIIF επιδιώκει την επίτευξη μακροπρόθεσμων αποδόσεων με κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Την προετοιμασία και υλοποίηση του HIIF υποστήριξε η BlackRock Financial Markets Advisory.

Η Σύνοδος άνοιξε με μήνυμα του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, ο οποίος τόνισε: «Η Ελλάδα δεν είναι απλώς άλλη μία χώρα της Ευρωζώνης. Μετά από ένα κύμα μεταρρυθμίσεων, είναι μια χώρα που ενσαρκώνει όλες τις θεσμικές αρετές μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής οικονομίας. Γι’ αυτό μπορούμε τώρα να πραγματοποιήσουμε τις επενδύσεις και να τις κάνουμε να πετύχουν. Πέρα από το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι μια ώριμη χώρα της Ευρωζώνης, μπορεί επίσης να προσφέρει στους διεθνείς επενδυτές μοναδικές ευκαιρίες, καθώς βρίσκεται στο σταυροδρόμι μεταξύ Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Μέσης Ανατολής, συνδυάζοντας τον εκσυγχρονισμό με ορισμένες γεωγραφικές αρετές».

Το HIIF σηματοδοτεί, επίσης, την εξέλιξη του Υπερταμείου σε Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο (Sovereign Wealth Fund – SWF). Παράλληλα με τα υφιστάμενα εργαλεία, όπως το Ταμείο PHAISTOS, το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) και το PHAROS AI Factory, το Υπερταμείο συμβάλλει στην υλοποίηση έργων υποδομών εθνικής σημασίας, όπως οδικά δίκτυα, λιμενικές υποδομές, αεροδρόμια και κέντρα logistics, μέσω των θυγατρικών και συμμετοχών του. Λειτουργεί, επίσης, ως θεσμικός εταίρος για διεθνείς επενδυτές που αναζητούν σταθερές και μακροπρόθεσμες ευκαιρίες στην Ελλάδα.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου, Γιάννης Παπαχρήστου, δήλωσε:

«Με το Ελληνικό Ταμείο Καινοτομίας και Υποδομών (HIIF), το Υπερταμείο ενισχύει περαιτέρω τον ρόλο του ως αξιόπιστος εταίρος για διεθνείς επενδυτές. Το νέο Ταμείο ξεκινά με αρχικό κεφάλαιο 303 εκατ. ευρώ, ενώ η πρώτη επένδυση θα ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους μήνες. Στόχος μας είναι, τα επόμενα χρόνια, να προσελκύσουμε επενδύσεις ύψους 1 δισ. ευρώ στην ελληνική οικονομία, με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την κοινωνία».

Κατά τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος κλείνει τις εργασίες της Συνόδου, η διασφάλιση ενός διαφανούς και σταθερού επενδυτικού περιβάλλοντος, αποτελεί μακροπρόθεσμη δέσμευση της κυβέρνησης.

Στη Σύνοδο, συμμετείχε και ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, ο οποίος αναφέρθηκε στις μακροοικονομικές προοπτικές και το επενδυτικό περιβάλλον της Ελλάδας.