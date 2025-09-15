Ασημένιος ο Εμανουήλ Καραλής στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου

Το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επί κοντώ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Τόκυο κατέκτησε ο Εμανουήλ Καραλής.

Το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επί κοντώ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Τόκυο κατέκτησε ο Εμανουήλ Καραλής.

Με υψηλότερο άλμα στα 6 μέτρα, ο Έλληνας πρωταθλητής κατέκτησε το πρώτο μετάλλιο για την Ελλάδα στη διοργάνωση, ενώ το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο ρέκορντμαν του αθλήματος, ο Σουηδός Μόντο Ντουμπλάντις. Στην τρίτη θέση βρέθηκε ο Αυστραλός Κέρτις Μάρσαλ.

Πρόκειται για το πρώτο μετάλλιο του Εμανουήλ Καραλή σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου, ενώ ο αθλητής του Ολυμπιακού ξεπέρασε για 12η φορά τα 6 μέτρα φέτος σε αγώνα και για 13η στην καριέρα του.

Ο αγώνας

Ο αθλητής του Χάρη Καραλή άφησε το αρχικό ύψος στα 5.55μ και μπήκε απευθείας στα 5.75μ, όπου με ένα άνετο και ολόσωστο άλμα τα ξεπέρασε και συνέχισε. Έπειτα, άφησε τα 5.85μ για να μπει στα 5.90μ. Με ένα άλμα καθαρό και πολύ ψηλό, ξεπέρασε τα 5.90μ στην πρώτη προσπάθεια χωρίς να δυσκολευτεί ούτε λίγο και συνέχισε.

Στα 5.95μ έκανε το πρώτο του άκυρο στον αγώνα καθώς έριξε τον πήχη ενώ το ίδιο συνέβη και στη δεύτερη προσπάθειά του. Στην τρίτη του προσπάθεια, και ενώ βρισκόταν με την πλάτη στον τοίχο καθώς έπρεπε να το περάσει αν ήθελε να συνεχίσει να διεκδικεί το βάθρο, μπήκε και έκανε ένα εξαιρετικό άλμα και το υπερέβη. Με αυτό του το άλμα βρισκόταν στην τέταρτη θέση.

Ο πήχης ανέβηκε στα 6 μέτρα και εκεί ο Μανόλο επιβεβαίωσε πως η θέση του είναι ανάμεσα στους κορυφαίους και με ένα εξαιρετικό άλμα ξεπέρασε τα 6 μέτρα για 13η φορά στην καριέρα του και μπήκε ξανά σε τροχιά μεταλλίων! Λίγο αργότερα, οι Μάρσαλ και Κέντριξ που τον πολιορκούσαν δεν κατάφεραν να περάσουν τα 6 μέτρα και έτσι ο Μανόλο εξασφάλισε μετάλλιο!

Ντουπλάντις και Καραλής άφησαν τα 6.05μ και πήγαν στα 6.10μ, εκεί που ο Μόντο πέρασε με την πρώτη ενώ ο Μανόλο είχε μία άκυρη. Ο Καραλής άφησε το 6.10μ, για να δοκιμάσει το 6.15μ με μία προσπάθεια χωρίς επιτυχία όμως και έτσι με μόλις ένα άλμα στη διάθεσή του πήγε στα 6.20μ. Εκεί, έριξε τον πήχη αλλά αποθεώθηκε από το κοινό για την τεράστια προσπάθειά του.