Πολωνία: Στον αέρα μαχητικά για απειλή από ρωσικά drones

Για δύο ώρες διάρκεσε ο συναγερμός στα ανατολικά της χώρας. Οι μονάδες αεροπορικής άμυνας έχουν τεθεί σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας, ανέφερε ο πρωθυπουργός Τουσκ.

Η Πολωνία και οι νατοϊκοί σύμμαχοί της ανέπτυξαν αεροσκάφη σε μια "προληπτική" επιχείρηση στον εναέριο χώρο της Πολωνίας το Σάββατο λόγω της απειλής αεροπορικών επιθέσεων με drones στις γειτονικές περιοχές της Ουκρανίας. Εκδόθηκε συναγερμός, ο οποίος διήρκεσε περίπου δύο ώρες προτού ακυρωθεί.

Σύμφωνα με το euronews, το αεροδρόμιο στην ανατολική πόλη Λούμπλιν είχε κλείσει κατά τη διάρκεια του συναγερμού.

WATCH: Sirens sound in Swidnik, Poland due to threat of Russian drones entering Polish airspace; video shows soccer players in action as it's going off. pic.twitter.com/TpkbsArSPs — AZ Intel (@AZ_Intel_) September 13, 2025

Το περιστατικό συνέβη μετά την είσοδο ρωσικών drones στον πολωνικό εναέριο χώρο την Τετάρτη, τα οποία κατέρριψαν μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ, καθώς οι ανησυχίες για τη συνεχιζόμενη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η οποία ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022, αυξάνονται.

Εκδόθηκαν προειδοποιήσεις για πέντε περιοχές του Λούμπλιν. Οι προειδοποιήσεις, οι οποίες δημοσιεύθηκαν σε ανάρτηση στο X, ανέφεραν: "Απειλή επίθεσης από τον αέρα. Να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί. Ακολουθήστε τις οδηγίες των υπηρεσιών. Αναμένετε περαιτέρω ανακοινώσεις."

"Λόγω της απειλής από ρωσικά drones που επιχειρούν στην Ουκρανία κοντά στα σύνορα με την Πολωνία, ξεκίνησαν προληπτικές αεροπορικές επιχειρήσεις - πολωνικές και συμμαχικές - στον εναέριο χώρο μας. Οι μονάδες αεροπορικής άμυνας έχουν τεθεί σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας", έγραψε ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ σε δική του ανάρτηση.

Μόλις την περασμένη Τετάρτη ο εναέριος χώρος της Πολωνίας παραβιάστηκε από 19 ρωσικά drones, σε μια άνευ προηγουμένου κίνηση η οποία προκάλεσε την εσπευσμένη αναχαίτιση τους από αεροπλάνα της πολωνικής πολεμικής αεροπορίας, καθώς και άλλων νατοϊκών χωρών.