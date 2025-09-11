ΡΑΑΕΥ: Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Εσπερίδα για τις ΑΠΕ και την Αποθήκευση

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Εσπερίδα για τις ΑΠΕ και την Αποθήκευση που διοργάνωσε ο Κλάδος Ενέργειας της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025 στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Εσπερίδα για τις ΑΠΕ και την Αποθήκευση που διοργάνωσε ο Κλάδος Ενέργειας της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025 στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Τις εργασίες της Εσπερίδας άνοιξε με εισαγωγική τοποθέτηση ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης ΑΠΕ και Αποθήκευσης της ΡΑΑΕΥ, Ιωάννης Χαραλαμπίδης ο οποίος αναφέρθηκε στην εξέλιξη της αδειοδότησης σταθμών ΑΠΕ και την τάση για αδειοδότηση τα επόμενα έτη, στις ανταγωνιστικές διαδικασίες Σταθμών ΑΠΕ, στην πορεία υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων, καθώς και στην εξέλιξη εγκατάστασης ΑΠΕ και το νέο ΕΣΕΚ.

Στο πρώτο μέρος με θέμα «Υφιστάμενη κατάσταση των έργων ΑΠΕ/Αποθήκευσης στην Ελλάδα και Προοπτικές», η Ματίνα Λαμπράκη, στέλεχος της Διεύθυνσης ΑΠΕ και Αποθήκευσης της ΡΑΑΕΥ παρουσίασε το θεσμικό πλαίσιο και τη διαδικασία αδειοδότησης μονάδων παραγωγής υδρογόνου η οποία ορίζεται στον νόμο 5215/2025 και πραγματοποιείται από τη ΡΑΑΕΥ. Η κ. Λαμπράκη παρουσίασε αναλυτικά τα στάδια για την έκδοση Βεβαίωσης Παραγωγού Υδρογόνου και έκανε μία σύντομη αναφορά στην αδειοδότηση μονάδων παραγωγής βιομεθανίου και στα κίνητρα αναβάθμισης των υφιστάμενων μονάδων βιοαερίου.

Η Δωροθέα Πολίτη, στέλεχος της Διεύθυνσης ΑΠΕ και Αποθήκευσης της ΡΑΑΕΥ μίλησε για την ανάπτυξη των συστημάτων Αποθήκευσης στην Ελλάδα αναλύοντας το θεσμικό πλαίσιο που αφορά στους σταθμούς αποθήκευσης, την αδειοδοτική εξέλιξη της Αποθήκευσης γεγονός που αποτελεί το μεγάλο ενδιαφέρον της αγοράς, την Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/28255/1143 για τη χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης (ΟΠΣ) και τις τρεις ανταγωνιστικές διαδικασίες που έχουν πραγματοποιηθεί. Σύμφωνα με την κ. Πολίτη «η αποθήκευση ενέργειας αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ενεργειακής μετάβασης. Η ΡΑΑΕΥ μέσω του θεσμικού και ρυθμιστικού της ρόλου διασφαλίζει ότι η ανάπτυξη θα γίνει με διαφάνεια, ανταγωνιστικότητα και τεχνική επάρκεια.»

Στο δεύτερο μέρος με θέμα «Συμμετοχή των μονάδων Αποθήκευσης στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας» ο Διευθυντής Ρυθμιστικών Θεμάτων Αγοράς και Δικτύου του ΑΔΜΗΕ ΑΕ, Κωνσταντίνος Πετσίνης σημείωσε πως με τη συνδρομή του ΑΔΜΗΕ, η Ελλάδα έχει επιτύχει μία από τις υψηλότερες διεισδύσεις σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας πανευρωπαϊκά τονίζοντας ότι η στοχαστικότητα της «πράσινης» ηλεκτροπαραγωγής δημιουργεί προκλήσεις στη λειτουργία του Συστήματος. «Οι σταθμοί αποθήκευσης δύνανται να συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων τόσο όσον αφορά στις συμφορήσεις των δικτύων, όσο και στην εξισορρόπηση της ζήτησης με την παραγωγή» είπε υπογραμμίζοντας πως οι βασικές αρχές σχεδιασμού της αγοράς αναφορικά με τη λειτουργία των σταθμών αποθήκευσης έχουν τεθεί από τον ΑΔΜΗΕ σε δημόσια διαβούλευση ήδη από τον Απρίλιο του 2023. Παράλληλα, όπως ανέφερε, ο ΑΔΜΗΕ έχει ξεκινήσει την αναβάθμιση των συστημάτων του ενώ πρόσφατα απέστειλε στη ΡΑΑΕΥ τις απαιτούμενες τροποποιήσεις του κανονιστικού πλαισίου. Κατέληξε λέγοντας πως «για τη δεκαετία μετά το 2033, σχεδιάζουμε ένα ηλεκτρικό σύστημα που θα χωράει ακόμη περισσότερες ανανεώσιμες πηγές, ώστε, με τη βοήθεια και των διεθνών διασυνδέσεων που υλοποιούμε, η χώρα να εξελιχθεί σε εξαγωγέα καθαρού ρεύματος.»

Από την πλευρά του ο Καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Σταύρος Παπαθανασίου ανέφερε πως η χώρα έχει ανάγκη από έναν σημαντικό όγκο αποθήκευσης για να υποστηριχθεί η αυξανόμενη διείσδυση των ΑΠΕ. «Τα ενισχυόμενα έργα μπαταριών από τους διαγωνισμούς RRF θα συμβάλουν στην κατεύθυνση αυτή, όπως και τα μη ενισχυόμενα έργα μπαταριών που θα υλοποιηθούν με όρους αγοράς. Ωστόσο, η μεγάλη αβεβαιότητα των εσόδων από τις αγορές και το σχετικό ρίσκο των επενδύσεων, σε συνδυασμό με τη μη επαρκή υλοποίηση συστημάτων «κατάντη του μετρητή», δημιουργεί προβληματισμό για το κατά πόσο θα καταστεί δυνατό να καλυφθούν οι ανάγκες αποθήκευσης του συστήματος σε βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο ορίζοντα» τόνισε.

Ο Καθηγητής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Παντελής Μπίσκας τόνισε ότι οι σταθμοί αποθήκευσης αποτελούν μία πολύτιμη προσθήκη στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας, παρέχοντας ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού, καλύτερη χρήση των πηγών ΑΠΕ, φθηνότερη ηλεκτρική ενέργειας για τους τελικούς καταναλωτές, πιο αξιόπιστη λειτουργία του συστήματος. Σημείωσε πως οι συνθήκες εισαγωγής σταθμών αποθήκευσης στην Ελλάδα στην παρούσα φάση είναι εξαιρετικές. Παράλληλα ανέφερε πως η Υπουργική Απόφαση (13.03.2025) ξεκλειδώνει τις προοπτικές σύνδεσης νέων σταθμών αποθήκευσης στη χώρα και είναι σημαντική τομή για τη διαχείριση του ελληνικού συστήματος. Ευχήθηκε να έχει απήχηση από τους υποψήφιους επενδυτές και τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα «για να μπορέσουμε να γευτούμε τους καρπούς των αμέτρητων ωφελειών που φέρουν με την εγκατάσταση και λειτουργία τους.»

Τέλος, η Προϊστάμενη της Διεύθυνσης Ρύθμισης Ενεργειακών Αγορών Χονδρικής της ΡΑΑΕΥ, Αγγελική Μουρτζίκου παρουσίασε τις τελευταίες εξελίξεις στην εισαγωγή πρόσθετων προϊόντων στις αγορές του Χρηματιστηρίου Ενέργειας και τη συμμετοχή νέων οντοτήτων, όπως οι Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦΟΣΕ) μονάδων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στις βραχυπρόθεσμες αγορές χονδρικής. Χαρακτήρισε καθοριστικής σημασίας το γεγονός ότι από τις 30 Σεπτεμβρίου προϊόντα δεκαπενταλέπτου θα προσφέρονται στις Αγορές του Χρηματιστηρίου Ενέργειας (Αγορά Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσια Αγορά) με τον χρονικό ορίζοντα επίλυσης της Διαδικασίας Ενοποιημένου Προγραμματισμού που εκπονεί ο ΑΔΜΗΕ να αναμένεται να μειωθεί επίσης σε 15 λεπτά. Όπως είπε, έτσι θα διευκολυνθεί η ενσωμάτωση των ΑΠΕ και της αποθήκευσης και επομένως θα ενισχυθεί η ευελιξία του συστήματος. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι το κανονιστικό πλαίσιο αναφορικά με τη συμμετοχή των μονάδων αποθήκευσης, είτε αυτοτελώς, είτε μέσω ΦΟΣΕ, αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους με την προϋπόθεση έγκαιρης υποβολής στην Αρχή των απαραίτητων κανονιστικών τροποποιήσεων και ανέφερε πως εκκρεμεί η Υπουργική Απόφαση για την έκδοση του Κανονισμού Αδειών Εκπροσώπησης για να ορίσει τα κριτήρια αδειοδότησης των ΦΟΣΕ αποθήκευσης.

Τον συντονισμό της Ημερίδας έκανε ο Διευθυντής του Γραφείου Επικοινωνίας της ΡΑΑΕΥ, Δρ. Διονύσιος Παπαχρήστου.