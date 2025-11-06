Συμφωνία για σχέδιο ανάπτυξης ακινήτων στις αιγυπτιακές ακτές της Μεσογείου

Η Αίγυπτος θα παραλάβει επίσης οικιστικές μονάδες εκτιμώμενης αξίας 1,8 δισ. δολαρίων και το 15% από τα κέρδη του σχεδίου όταν η Diar ανακτήσει τα επενδυτικά κόστη της, είπε ο Μαντμπούλι.

Η Αίγυπτος και το Κατάρ υπέγραψαν σήμερα συμφωνία συνεργασίας για την ανάπτυξη πολυτελών κατοικιών και τουριστικών υποδομών στις μεσογειακές ακτές της Αιγύπτου, στο πλαίσιο δέσμευσης της Ντόχα προς το Κάιρο για επενδύσεις ύψους 7,5 δισ. δολαρίων.

Ο Αιγύπτιος πρωθυπουργός Μοστάφα Μαντμπούλι δήλωσε σε τελετή υπογραφής που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Διοικητική Πρωτεύουσα της Αιγύπτου ότι το Κατάρ θα καταβάλει 3,5 δισ. δολάρια τον Δεκέμβριο για τη γη που θα παραχωρηθεί για το σχέδιο στην Αλάμ Αλ-Ρουμ.

Η πληρωμή για τη γη αποτελεί μέρος μιας επένδυσης ύψους 29,7 δισ. δολαρίων από την Qatari Diar, τον βραχίονα ακινήτων του κρατικού επενδυτικού ταμείου της Ντόχα, στο σχέδιο, που θα περιλαμβάνει πολυτελείς κατοικίες και τουριστικές υποδομές, κυρίως γήπεδα γκολφ και μαρίνες και μία έκταση 7 χλμ. στην ακτογραμμή που δεν έχει αναπτυχθεί περίπου 480 χλμ. βορειοδυτικά του Καΐρου.

Τα 3,5 δισ. δολάρια θα χρησιμοποιηθούν για τη μείωση του χρέους και τη βελτίωση των οικονομικών δεικτών της Αιγύπτου, δήλωσε ο Αιγύπτιος υπουργός Οικονομικών Άχμεντ Κουτσούκ στο Reuters.

Η Αίγυπτος θα παραλάβει επίσης οικιστικές μονάδες εκτιμώμενης αξίας 1,8 δισ. δολαρίων και το 15% από τα κέρδη του σχεδίου όταν η Diar ανακτήσει τα επενδυτικά κόστη της, είπε ο Μαντμπούλι.

Η Αίγυπτος επιδίωκε επί χρόνια την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, ιδιαίτερα από πλούσιες χώρες του Κόλπου, καθώς αντιμετωπίζει μεγάλο εξωτερικό χρέος και διευρυνόμενο δημοσιονομικό έλλειμμα.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει εκταμιεύσει χρήματα στο πλαίσιο αξιολόγησης που γίνεται κάθε δύο χρόνια λόγω μιας καθυστέρησης σε καταριανή επένδυση που το Κάιρο είχε πει στο ΔΝΤ πως θα υλοποιούνταν μέχρι τον Ιούνιο, δήλωσαν δύο οικονομικές πηγές.

Ο Μαντμπούλι είπε στη διάσκεψη πως οι διαπραγματεύσεις με την Diar ήταν «μακρές και σκληρές».

Οι υπάρχουσες συμμετοχές της καταριανής Diar στην Αίγυπτο περιλαμβάνουν το St. Regis Cairo hotel and apartments και τα CityGate και NEWGIZA -- οικιστικές αναπτύξεις που σχεδιάζονται στα περίχωρα του Καΐρου.

Η καταριανή επένδυση θεωρείται στρατηγικός ομόλογος της ανάπτυξης στη Ρας ελ-Χέκμα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων που υπεγράφη πέρυσι τον Φεβρουάριο.

Ο υπουργός Στέγασης Σέριφ ελ Σερμπίνι δήλωσε στο Ρόιτερς στο περιθώριο της τελετής υπογραφής πως η ανάπτυξη στη Ρας ελ-Χέκμα «πηγαίνει καλά» και ότι η κατασκευαστική εταιρία παρέλαβε τη γη, ανέπτυξε τον μηχανικό εξοπλισμό και άρχισε να εργάζεται στο σχέδιο, αρνούμενη ότι υπήρξαν οποιεσδήποτε καθυστερήσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ