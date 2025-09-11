Βλάσης: Όλες οι εκπαιδευτικές βαθμίδες έτοιμες να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της νέας χρονιάς

«Σε μια εποχή που η γνώση αποτελεί το ισχυρότερο εργαλείο προόδου, έχουμε χρέος να στηρίξουμε τις μαθήτριες και τους μαθητές, τις νέες και τους νέους μας, ώστε να καλλιεργήσουν δεξιότητες, αξίες και όραμα για το μέλλον», είπε ο υφυπουργός.

Αυτό τόνισε στο μήνυμα για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Κωνσταντίνος Βλάσης.

Ακολουθεί ολόκληρο το μήνυμα Υφυπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, Κωνσταντίνου Βλάση, για την έναρξη της σχολικής χρονιάς:

«Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, θα ήθελα να απευθύνω τις πιο θερμές ευχές μου σε όλους όσους συμμετέχουν σε αυτό το μεγάλο ταξίδι της Παιδείας. Στους μαθητές που ξεκινούν μία ακόμη χρονιά γνώσης, στους εκπαιδευτικούς που καθημερινά εμπνέουν με το έργο τους, στους γονείς και κηδεμόνες που στηρίζουν με κόπο και αγάπη τα παιδιά τους, αλλά και προς όλους τους ανθρώπους που αποτελούν τον κορμό της εκπαιδευτικής μας κοινότητας.

Η φετινή έναρξη βρίσκει την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, έτοιμες να ανταποκριθούν στις ανάγκες και τις προκλήσεις της νέας χρονιάς. Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με την πολιτική ηγεσία και όλα τα στελέχη του, έχει μεριμνήσει, ώστε οι σχολικές μονάδες και οι δομές εκπαίδευσης να λειτουργούν από την πρώτη μέρα με την απαιτούμενη οργάνωση και στήριξη, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή πορεία της χρονιάς.

Εύχομαι η νέα σχολική χρονιά να είναι γεμάτη υγεία, πρόοδο, δημιουργικότητα και έμπνευση για όλους».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ