Πυρκαγιές 2025: Ο απολογισμός στην Ελλάδα και τον κόσμο – Οι αιτίες και η αποτελεσματικότητα των Αρχών

Το 2025 αναδεικνύεται σε μία από τις χειρότερες χρονιές για τις δασικές πυρκαγιές οι οποίες εκδηλώθηκαν ανά τον κόσμο καίγοντας εκατομμύρια στρέμματα.

Το 2025 αναδεικνύεται σε μία από τις χειρότερες χρονιές για τις δασικές πυρκαγιές οι οποίες εκδηλώθηκαν ανά τον κόσμο καίγοντας εκατομμύρια στρέμματα. Μέχρι στιγμής στην Ευρώπη έχουν καεί εκτάσεις 10 εκατ. στρεμμάτων, αριθμός ρεκόρ από το 2006 ενώ έχουν χαθεί δεκάδες ανθρώπινες ζωές.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών για Δασικές Πυρκαγιές, EFFIS, από την αρχή του έτους μέχρι τα τέλη Αυγούστου στην Ελλάδα είχαν καεί 473.930 στρέμματα, γεγονός που κατατάσσει τη φετινή χρονιά στην πέμπτη θέση των πιο καταστροφικών αντιπυρικών περιόδων τα τελευταία χρόνια. Το 50% της συνολικής έκτασης που κάηκε φέτος, ήτοι τα 260.000 στρέμματα, αποδίδεται σε οκτώ μεγάλες πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το καλοκαίρι και συγκεκριμένα στις πυρκαγιές στη Χίο (114.000 στρέμματα) και σε εκείνες που εκδηλώθηκαν στην Άρτα, την Αχαΐα, τη Ζάκυνθο, τα Κύθηρα, την Κορινθία και στην Αττική. Η φετινή αντιπυρική περίοδος στιγματίστηκε από την απώλεια μίας ανθρώπινης ζωής και από την καταστροφή δεκάδων περιουσιών.

Η κυβέρνηση θεωρεί ότι έχουν γίνει μεγάλα βήματα στο επίπεδο της πρόληψης μέσω του AntiNero ενώ δεδομένων των κλιματολογικών συνθηκών που επικράτησαν στην Ευρώπη, οι καμένες εκτάσεις φαίνεται ότι είναι κοντά στον μέσο όρο. Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της ΔΕΘ 2025, κλήθηκε να σχολιάσει την ανταπόκριση του Κ συστήματος Πολιτικής Προστασίας στις φετινές πυρκαγιές.

«Η κυβέρνηση έχει δώσει παραπάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ για δράσεις πρόληψης και προστασίας. Πότε είχαν δοθεί αυτά τα χρήματα στην Ελλάδα; Άμα πάρετε τον απολογισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Ταμείο Ανάκαμψης, παρουσιάζεται ως εμβληματική δράση το πρόγραμμα AntiNero: καθαρισμοί και διανοίξεις δασικών δρόμων, σημαντικές παρεμβάσεις πρόληψης στα δάση μας. Έχει γίνει πάρα πολύ σπουδαία δουλειά στον τομέα αυτό», επεσήμανε ο κ. Μητσοτάκης. Ταυτόχρονα, κάνοντας έναν απολογισμό της φετινής χρονιάς σημείωσε ότι ήταν μια τραγική χρονιά για την Ευρώπη αυτή, κλιματολογικά.

«Στην Ευρώπη κάηκαν, μέχρι στιγμής, 9,8 εκατομμύρια στρέμματα. Ξέρετε ποιος ήταν ο μέσος όρος στην Ευρώπη των τελευταίων 20 ετών; 2 εκατομμύρια στρέμματα. Κάηκαν τέσσερις φορές παραπάνω στρέμματα στην Ευρώπη. Στην Ισπανία κάηκαν 3,8 εκατομμύρια στρέμματα, μέσος όρος 670.000 στρέμματα, πέντε φορές παραπάνω. Στην Πορτογαλία κάηκαν 2,6 εκατομμύρια στρέμματα, μέσος όρος εικοσαετίας 600.000 στρέμματα, τέσσερις φορές παραπάνω. Στην Ελλάδα μέχρι στιγμής έχουν καεί 474.000 στρέμματα με μέσο όρο 476.000 στρέμματα, περίπου στα ίδια, ίσα βάρκα ίσα νερά, ίσως και λίγο παρακάτω. Συγγνώμη, αυτό είναι κακή αντιπυρική περίοδος, με αυτές τις κλιματολογικές συνθήκες; Για να βάζουμε, επιτέλους, τα πράγματα στην πραγματική τους βάση και να βλέπουμε και να συγκρίνουμε με πραγματικά δεδομένα», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

Σε ποιες περιοχές του κόσμου εκδηλώθηκαν οι μεγαλύτερες πυρκαγιές μέσα στο 2025

Το 2025 κατέγραψε ρεκόρ δασικών πυρκαγιών ακόμη και σε χώρες οι οποίες δεν είχαν στο παρελθόν αντιμετωπίσει έντονα τον εφιάλτη της πύρινης λαίλαπας. Οι συνολικές καμένες εκτάσεις στην Ευρώπη ξεπέρασαν τα 10 εκατομμύρια στρέμματα και ακόμη δεν έχει λήξει η αντιπυρική περίοδος. Εκτός από την Ισπανία στην οποία αναλογεί το 40% των καμένων εκτάσεων της Ευρώπης το 2025 δηλαδή 4 εκατομμύρια στρέμματα, , χιλιάδες στρέμματα χάθηκαν και στην Πορτογαλία (2,74 εκατ. στρέμματα), τη Ρουμανία (1,26 εκατ. στρέμματα), στη Γαλλία (350.000 στρέμματα), στην Κύπρο, τη Γερμανία και τη Σλοβακία ενώ στην Ελλάδα μέχρι τα τέλη Αυγούστου είχαν καεί περίπου 474.000 στρέμματα. Εκτός Ευρώπης, οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες (Καλιφόρνια), στον Καναδά, στη Χιλή, στην Τουρκία, στη Συρία και στην Ιαπωνία.

Ποιες είναι οι πιο καταστροφικές πυρκαγιές που καταγράφτηκαν στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια

Τις τελευταίες δεκαετίες η Ελλάδα καταρρίπτει αρνητικά ρεκόρ τόσο σε απώλειες ανθρώπινων ζωών όσο και δασικών εκτάσεων. Η πυρκαγιά που έκαψε 75.000 στρέμματα (κυρίως πευκοδάσους) στην Πεντέλη το 1995 είχε θεωρηθεί πρωτοφανής καταστροφή αλλά 30 χρόνια μετά ο αριθμός αυτός θα αποτελούσε μια μικρή απώλεια σε σχέση με τον μέσο όρο των 476.000 στρεμμάτων. Το 2007 ήταν άλλη μία «πύρινη» χρονιά με μεγάλες φωτιές να αφήνουν πίσω τους δεκάδες νεκρούς και χιλιάδες στρέμματα καμένων εκτάσεων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι πυρκαγιές στη Ζαχάρω Ηλείας με δεκάδες νεκρούς και 400.000 καμένα στρέμματα, στη Λακωνία, στην Εύβοια (180.000 στρέμματα), στην Πελοπόννησο όπου οι φωτιές σάρωναν επί 12 ημέρες και άφησαν πίσω τους 67 νεκρούς και 800 κατεστραμμένα σπίτια. Το 2018, η Ελλάδα θρήνησε 104 νεκρούς από την τραγωδία στο Μάτι ενώ τρία χρόνια αργότερα, το 2021 η Εύβοια έχασε 1,35 εκατ. στρέμματα και δοκιμάστηκαν οι αντοχές της Αττικής με την πυρκαγιά στην Πάρνηθα. Και φυσικά είναι ακόμη νωπές οι μνήμες από τις πυρκαγιές στον Έβρο το 2023 όπου κάηκαν 960.000 στρέμματα. Την ίδια χρονιά η Ρόδος έχασε 165.000 στρέμματα ενώ καταγράφτηκαν και πολλές άλλες πυρκαγιές σε νησιά και στην ηπειρωτική Ελλάδα οι οποίες προκάλεσαν μικρότερης έκτασης ζημιές.

Ο ανθρώπινος παράγοντας, η βασική αιτία εκδήλωσης πυρκαγιών

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, περίπου το 96% των πυρκαγιών με γνωστή αιτία προκαλούνται από ανθρώπινη ενέργεια, είτε εσκεμμένα είτε από αμέλεια ενώ μόνο το 4% οφείλεται σε φυσικά αίτια όπως οι κεραυνοί. Φυσικά, η κλιματική αλλαγή έχει αυξήσει τον κίνδυνο δασικών πυρκαγιών λόγω των εντονότερων και παρατεταμένων περιόδων υψηλών θερμοκρασιών και ξηρασίας. Ταυτόχρονα, η ελλιπής διαχείριση των δασών, η έλλειψη χρηματοδότησης και τα κενά στους επικαιροποιημένους χάρτες και στη διαχείριση της καύσιμης ύλης συμβάλουν στην εξάπλωση των πυρκαγιών.