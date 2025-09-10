Δίωξη για δωροληψία στον γιατρό του Ιπποκράτειου νοσοκομείου που καταγγέλθηκε για «φακελάκι»

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο γιατρός ζήτησε χρήματα για να επιβλέπει χειρουργημένο ασθενή.

Την κατηγορία της δωροληψίας απήγγειλε ο Εισαγγελέας σε βάρος του διευθυντή της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, που συνελήφθη επ' αυτοφώρω με προσημειωμένα χαρτονομίσματα, έπειτα από καταγγελία συζύγου ασθενούς για «φακελάκι».

Ο κατηγορούμενος, που συνελήφθη με προσγειωμένα χρήματα, μετά την άσκηση δίωξης σε βάρος του θα οδηγηθεί στο αυτόφωρο για να δικαστεί.