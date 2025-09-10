Γεωργιάδης: Στο ΕΣΥ δεν ανέχομαι το φακελάκι

«Το φακελάκι δεν έχει θέση στο ΕΣΥ. Το πολεμάω, το αποστρέφομαι, το σιχαίνομαι» τόνισε ο υπ. Υγείας.

«Στο ΕΣΥ δεν ανέχομαι το φακελάκι. Έχω φτιάξει πλατφόρμα για να μπορούν οι ασθενείς να καταθέτουν αυτομάτως την καταγγελία τους αν κάποιος τους ζήτησε φακελάκι και δηλώνω ότι όσο είμαι υπουργός Υγείας δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή καμία τέτοια περίπτωση», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Άδωνις Γεωργιάδης σε συνέντευξή του σήμερα, στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ 100.3.

Αναφερόμενος στη σύλληψη γιατρού στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο με την κατηγορία του χρηματισμού, είπε πως η διοίκηση του Ιπποκρατείου αμέσως έθεσε τον γιατρό σε αναστολή καθηκόντων. «Αυτό είναι διοικητικό μέτρο, αν είναι ένοχος ή αθώος θα το κρίνει το δικαστήριο» υπογράμμισε ο υπουργός Υγείας και αναφέρθηκε και στη δική του ανάρτηση όπου ουσιαστικά γνωστοποιούσε την απόφαση του νοσοκομείου.

«Αναρτώ εγώ την απόφαση της Διοικήσεως του Ιπποκρατείου χθες το απόγευμα, ότι ο γιατρός ετέθη σε αναστολή. Και βγαίνει η κα Έλενα Ακρίτα του ΣΥΡΙΖΑ, και με κατηγορεί με επίσημη ανάρτησή της ότι «η απόφασή μας να θέσουμε το γιατρό σε αναστολή παραβιάζει το τεκμήριο της αθωότητάς του και είμαστε απαράδεκτοι». Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει να ξαναέρθει ο γιατρός να χειρουργήσει στο νοσοκομείο και ας παίρνει φακελάκια έως ότου ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία; Αυτή είναι η επίσημη θέση του ΣΥΡΙΖΑ για το φακελάκι;» διερωτήθηκε.

«Το φακελάκι δεν έχει θέση στο ΕΣΥ. Το πολεμάω, το αποστρέφομαι, το σιχαίνομαι. Το φακελάκι σημαίνει ότι αποσπάς χρήματα από τον κόσμο εκβιαστικά για μια υπηρεσία που το ΕΣΥ παρέχει δωρεάν. Και αυτό δεν το θέλω καθόλου», συνέχισε ο υπουργός Υγείας και πρόσθεσε: «Στην κουβέντα των γιατρών ότι "τα λεφτά που παίρνουμε είναι λίγα", τους έχω δώσει το δικαίωμα να ασκούν παράλληλα ιδιωτικό έργο ώστε αν θέλει ο συγκεκριμένος γιατρός να βγάλει παραπάνω λεφτά, να πάει το απόγευμα να χειρουργεί σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο και να λαμβάνει παραπάνω λεφτά νόμιμα, φορολογημένα».

Σε ερώτηση για το αν «όλα πηγαίνουν ρολόι» στο ΕΣΥ ο κ. Γεωργιάδης είπε: «Σε ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας με 127 νοσοκομεία, 368 κέντρα υγείας και 1500 περιφερειακά ιατρεία που διαχειρίζονται 85.000 περιστατικά την ημέρα, δηλαδή 25 εκατομμύρια το χρόνο, δεν είμαι ανόητος να πιστεύω ότι «όλα πηγαίνουν ρολόι» και κανένας δεν ταλαιπωρείται πουθενά. Αυτό όμως που πιστεύω είναι ότι η πρόοδος του συστήματος είναι εμφανής».

Όπως ανέφερε, αν πριν από 10 χρόνια στα 85.000 περιστατικά ταλαιπωρούνταν τα 15.000 περιστατικά την ημέρα, τώρα ταλαιπωρούνται 5.000 και αν συνεχίσουμε έτσι, θα ταλαιπωρούνται 1.000.