Λάιεν για Γάζα: «Ο λιμός δεν μπορεί ποτέ να είναι όπλο πολέμου» - Πρόταση για κυρώσεις σε βάρος του Ισραήλ

«Ο ανθρωπογενής λιμός δεν μπορεί ποτέ να είναι όπλο πολέμου», τόνισε η Πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αναφερόμενη στην τραγική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, κατά τη σημερινή ομιλία της στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

Η ίδια τόνισε ότι «αυτό που συμβαίνει στη Γάζα έχει συγκλονίσει τη συνείδηση του κόσμου» και πως «για χάρη της ανθρωπότητας - αυτό πρέπει να σταματήσει».

Η φον ντερ Λάιεν ανέφερε ότι η Επιτροπή θα προτείνει κυρώσεις κατά «εξτρεμιστών» υπουργών στο Ισραήλ και μερική αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ.

«Θα προτείνουμε κυρώσεις κατά εξτρεμιστών υπουργών και βίαιων εποίκων. Και θα προτείνουμε επίσης μερική αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης για θέματα που σχετίζονται με το εμπόριο», δήλωσε στους ευρωβουλευτές στο Στρασβούργο, αναγνωρίζοντας ότι θα είναι «δύσκολο» να βρεθεί πλειοψηφία κρατών μελών που θα υιοθετήσει αυτά τα μέτρα. «Γνωρίζω ότι οποιαδήποτε ενέργεια θα είναι υπερβολική για ορισμένους. Πολύ μικρή για άλλους», πρόσθεσε, αλλά «πρέπει όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας - το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ